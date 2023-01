Röschitz: Endlich wieder Zeit zu Feiern

Werbung LR Gottfried Waldhäusl Anzeige Autobahn für das Waldviertel

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gab es in Röschitz endlich wieder einen Neujahrsempfang. Und Grund zum Feiern gab es dabei genug. Denn neben einigen Ehrungen stand ein Rückblick auf die in den vergangenen Jahren umgesetzten Projekte auf dem Programm. Und die können sich sehen lassen.

Präsentiert wurde der Rückblick mittels eindrucksvoller Videos. Bürgermeister Christian Krottendorfer strich besonders die großen Infrastrukturprojekte mit Kanalsanierung, Glasfaser-Ausbau, Verlegung der Stromkabel in die Erde durch die EVN und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch die Gemeinde hervor. Diese Projekte seien für die Gemeinde, aber auch für die Bevölkerung eine große Herausforderung gewesen: „Es war aber gut und wichtig, dass das gleich alles in einem Aufwaschen erledigt wurde“, blickte Krottendorfer zurück.

Besonders positiv aber sei die Tatsache, dass jetzt endlich wieder Veranstaltungen möglich seien. Das intensive Vereinsleben in der Gemeinde aber auch die Gastronomie oder das Museum könnten davon nur profitieren. Als Wunsch für 2023 nannte der Bürgermeister die Hoffnung, dass das Zusammenstehen der Institutionen und Organisationen innerhalb der Gemeinde weiter so gut funktioniere wie bisher.

Bei den Ehrungen stachen dann drei Personen, die die „Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Röschitz“ erhielten, heraus. Mit dieser Auszeichnung wurde der ehemalige Amtsleiter Herbert Hammerschmid, der 1985 in den Gemeindedienst eingetreten ist und bis 2012 als Amtsleiter fungierte, versehen. Der „Hofrat“, wie er in Röschitz genannt wird, verabschiedete sich vor elf Jahren in den Ruhestand.

Auch Camilla Manschein wurde mit der „Goldenen Ehrennadel“ ausgezeichnet. Sie leitete den Röschitzer Kindergarten bis zu ihrer Pensionierung im September 2020 41 Jahre lang – und war damit über Generationen federführend für die Kinderbetreuung in der Marktgemeinde verantwortlich.

Der dritte Ausgezeichnete im Bunde ist Franz Springer. Er trat 1992 als Klärwärter in den Gemeindedienst, führte ab 1998 die Verbandskläranlage bis zu seiner Pensionierung im November 2022 „als wäre es sein eigener Betrieb“, attestierte Krottendorfer.

Mit Dank und Anerkennung wurden die langjährige Kindergartenbetreuerin Erika Winter, die ehemaligen Landjugendleiterinnen Karoline Krottendorfer (2016 bis 2021) und Sophie Frischauf (2021 bis 2022), der ehemalige Landjugend-Obmann Lukas Othilinger (2018 bis 2022), der langjährige Leiter der Jagdgesellschaft Röschitz Karl Rutten-stock (2004 bis 2020) und die langjährige Leiterin des Familienchores Karin Salzer (2004 bis 2020) bedacht. Auch Markus Lenz, der von 2015 bis 2020 im Gemeinderat saß, wurde mit „Dank und Anerkennung“ ausgezeichnet.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.