Neujahrskonzert mit Charme und Stil

Werbung

So vollendet kann ein neues Jahr beginnen. Dirigent Harald Schuh, Chorleiterin Lena Engelmann und Konzertmeisterin Sonja Walther brachten mit den Mitgliedern des Chors und Orchesters des GMV den großen Saal des Vereinshauses zum Klingen. Vor vollem Haus begrüßten die Musiker des GMV das Jahr 2023.

„Ein Leben ohne Musik ist ein Irrtum“, meinte Obfrau Gerda Erdner. Denn nach zweijähriger Abstinenz ist wieder philharmonischen Normalität eingekehrt. Der Stil der Strauß-Dynastie und ihres Umfelds, der Tonfall, der zwischen selig und beschwingt pendelt, ist beim Neujahrskonzert 2023 erhalten geblieben. Der musikalische Neujahrsempfang des GMV bezieht seinen Charme auch aus seiner scheinbaren Unveränderbarkeit. Mag die Welt sich rasend verändern, beim Neujahrskonzert wird mit dieser so schwer in ihrer Leichtigkeit zu fassenden Musik auch der Stillstand der Zeit per nostalgischer Zeitreise zelebriert.

Anspannung in Musik-Energie verwandelt

Bezüglich der Qualität der aufgeführten Werke, Rettungsjubel-Marsch (Johann Strauss), Moulinet-Polka (Josef Strauss), Künstlerleben-Walzer (Johann Strauss) und Feuerfest-Polka (Josef Strauss) gelang den Musikern unter der Leitung von Harald Schuh und Konzertmeisterin Sonja Walther eine meisterlich Intonierung. Sympathisch starke Interpretationen liefert der Chor des GMV unter der Leitung von Lena Engelmann mit den Beiträgen „Die süßesten Früchte“ (Peter Alexander) und „Lucky old Sun“ (Beasley Smith) vor der Pause ab.

Anschließende ging es in der flotten Tonart mit einer Gavotte (Georg Friedrich Händel), „I liassat Kirschen für die wachsen“ (Karl Hodina), „Aber dich gibt´s nur einmal für mich“, „The Conquest of Paradise“ (Vangelis) und dem ABBA-Hit „When all is said and done“ weiter. Da war viel herzhaftes Dahinrasen mit viel Kraft und Akzenten zu hören. Das Programm war von eleganter Ausgewogenheit. Da wurde spürbar, wie Anspannung gewinnbringend in Musikenergie umgewandelt werden kann. Charmant moderierte Sabrina Anker durch das Konzert. Maria Lösch und Leopold Raab wurden für ihren langjährigen Einsatz zum Wohl des GMV geehrt.

Mit dem Donauwalzer und dem Radetzkymarsch als Zugaben zum Mitklatschen verabschiedeten sich die Musiker von ihrem begeisterten Publikum. „Wer die Liebe zum Singen oder Musizieren mit Gleichgesinnten teilen möchte, ist bei Chor und Orchester des GMV willkommen: Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! , schloss Obfrau Gerda Erdner.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.