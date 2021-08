Bereits mehr als ein Vierteljahrhundert leitet Robert Kopper den Kirchenchor in Neukirchen an der Wild. Mehr als 800 musikalische Gestaltungen von Messen, Hochämtern, Hochzeiten und Beerdigungen hat er bisher in diesem Rahmen organisiert. „Wir sind nicht nur ein Kirchenchor – wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind einander wichtig. Und du bist der Klebstoff, der uns alle zusammenhält und der Motor, der uns antreibt“, resümierte seine Tochter und Chorleiterstellvertreterin Manuela Kopper.

Auch außerhalb seiner musikalischen Tätigkeit erweist sich Robert Kopper stets als engagierter Helfer bei Arbeiten in und rund um die Kirche. Für seine langjährige Tätigkeit wurde er nun mit dem von Bischof Alois Schwarz verliehenen Ehrenzeichen des Heiligen Hippolyt in Bronze ausgezeichnet. Pater Clemens Hainzl dankte dem langjährigen Chorleiter für seine Motivation und seine Beharrlichkeit bei der Organisation und Durchführung der musikalischen Begleitung im Reigen des Kirchenjahres.

Kopper zeigte sich sichtlich gerührt für die für ihn völlig überraschende Auszeichnung und vergaß dabei nicht, sich für die Unterstützung durch seine Familie und die Mitglieder des Kirchenchores zu bedanken. Er hofft noch auf viele weitere Jahre gemeinsam mit „seinem“ besonders engagierten Chor.