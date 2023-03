Wartberg: Nachwuchs bei den Yoga-Ziegen

Denn ab April bieten die Stefans n Wochenenden in den Wartberger Weinbergen Wanderungen mit Ziegen an. Seit 21. März finden im Weber-Keller jeweils am Dienstag um 19 Uhr mit Christian Stefan auch Yoga-Stunden statt, teilweise „Yoga mit Ziegen“.

Besuchen kann man die Ziegen am Anfang der Wartberger Kellergasse. Dort befindet sich auch eine ganzjährig geöffnete Radlerrast (die NÖN berichtete) samt Schaukasten, der sich dem Thema „Bienen“ widmet. Stefan bietet hier Honig aus biologischer Imkerei an. Sporadisch bzw. auf Anfrage gibt es bei ihm und seiner Frau Margit ein im Keller selbstgebackenes Roggenbrot. Einige Meter entfernt leben die Ziegen und zwei Esel des Ehepaares.

