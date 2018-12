Brand in Poolfabrik in Eggenburg rasch gelöscht .

Zu einem Feuerwehreinsatz in der Produktionshalle der Firma Leidenfrost Pool GmbH in Eggenburg kam es am 5. Dezember. Gegen 8.45 Uhr war es bei der Reinigung einer Faserspritzanlage zu einem Brand gekommen, der auf eine Polyesterform übergriff.

Die Arbeiter gingen sofort mit Feuerlöschern gegen den Brand vor und verständigten die Feuerwehr, auch die Form wurde mit einem Stapler sofort ins Freie gebracht.

Die Feuerwehren (insgesamt waren neun Wehren im Einsatz) durchsuchten mit Atemschutz die Halle, konnten aber keine weitere Brandlast feststellen.