Schwimmen kann Leben retten. Diese Erkenntnis ist nichts Neues. Mit einem umfangreichen Angebot an öffentlichen Schwimmkursen oder Schwimmunterricht in Schulen wird versucht, möglichst jedem Kind die nötigen Techniken für einen sicheren Badeausflug mitzugeben. In Coronazeiten gestaltete sich das jedoch als schwierig. So mussten zahlreiche Kurse verschoben oder abgesagt werden.

„Uns ist sozusagen ein ganzes Jahr verloren gegangen“, schildert die Schwimmreferentin des Jugendrotkreuzes, Martina Kaiblinger. Sie unterrichtet auch Schwimmen an der Sportmittelschule Gars. Die abgesagten Stunden sollen im nächsten Schuljahr nachgeholt werden. In vollem Umfang sei das aber so gut wie unmöglich. „Wir sind trotzdem zuversichtlich, dass wir jedem Kind den Schwimmunterricht anbieten können“, meint Kaiblinger.

Die Herausforderung, überhaupt Schwimmunterricht im Bezirk zu organisieren, ist dabei auch ohne Corona schon knifflig. „Da wir seit einigen Jahren kein einziges Hallenbad im Bezirk haben, müssen wir nach Waidhofen, Zwettl oder manche Volksschulen sogar nach Stockerau ausweichen“, erklärt Kaiblinger.

Die gleichen Probleme treffen das Horner Gymnasium, das für Schwimmeinheiten ebenfalls in die Nachbarbezirke ausweichen muss. In Coronazeiten gab es keinen Schwimmunterricht, allein schon, weil Busreisen sowieso untersagt waren. „Im neuen Schuljahr wird es jetzt umso wichtiger, dass wir die Einheiten nachholen. Alle unsere Schüler sollen selbstständig schwimmen können“, betont Direktor Michael Ableidinger. Rein zeitlich soll das kein Problem sein. „Das Nachholen ist sicher möglich.“

Schwimmkurse in Eggenburg ausgebucht

Während an den Schulen im Sommer kein Betrieb ist, sind die Schwimmkurse im Freibad Eggenburg bereits wieder voll angelaufen. Fünf Kurse mit insgesamt 50 Kindern wurden laut Schwimmkurs-Leiterin Birgit Rupp heuer bereits durchgeführt. Der Bedarf sei aber noch höher. „Über 100 Kinder sind auf der Warteliste“, berichtet sie. Das Interesse an Kursen sei auf jeden Fall da. „Das größte Problem ist eher, genug Schwimmlehrer zu finden“, schildert Rupp.