Frischer Wind zieht in das Horner Traditionsgasthaus „Zum Himmelreich“ in der Spitalgasse ein: Der aus Ägypten stammende Gastronom Saad Nagah will hier unter dem Namen „Miami“ „ein Lokal für die Horner“ etablieren. Die offizielle Eröffnung mit der Gemeindespitze und weiteren Unterstützern wird derzeit geplant.

Und an Unterstützern für sein Projekt mangle es nicht, erzählte Nagah im NÖN-Gespräch. Die Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft, die er in Horn erfahren habe, habe er in dieser Form noch nicht erlebt. Und dabei blickt er auf eine 30-jährige Erfahrung in der Gastronomie zurück, hat einige Lokale in Österreich und Ägypten betrieben.

Nach Horn habe ihn der Zufall geführt, erzählte Nagah. Er habe im Internet gesehen, dass das Lokal zu haben ist. Die große Küche sei ihm positiv ins Auge gesprungen. Bei seinem ersten Besuch in Horn sei es dann „Liebe auf den ersten Blick“ gewesen, auch die Chemie mit dem Vermieter habe gleich gepasst. Obwohl ihm Freunde vom „Abenteuer Horn“ abgeraten hatten, hielt er hartnäckig an seinem Plan fest. Dann habe ihm die Coronakrise beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber, so Nagah: „Ich bin ein Kämpfer. Für jedes Problem gibt es eine Lösung.“ Mit Unterstützung der Menschen aus der Umgebung – etwa dem Horner Integrations-Gemeinderat Sigi Balaj oder Gerhard Hauer – habe er die Situation gemeistert. „Und diese Unterstützung hat mir gezeigt, dass es doch richtig war, auf Horn zu setzen.“

Drei Standbeine sollen den Erfolg bringen

Im Lokal, dass er derzeit innen und außen auf Vordermann bringt, will er den Hornern neben einem traditionellen Restaurant, in dem es auch Mittagsmenüs geben wird, eine Pizzeria, in der es auch seine erprobten „Gourmet-Pizzen“ mit käsegefülltem Rand geben wird, sowie ein Catering-Service bieten. Besonders Letzteres sieht er als große Chance für die Zukunft und verspricht: „Ich bringe Ihnen damit ein ganzes Lokal nach Hause.“

Feste und Oldie-Abend bereits geplant

Ein Mal pro Monat will er einen „Oldie-Abend“ anbieten, auch diverse andere Events wie ein „Oktoberfest für alle Horner“ oder ein Fest zu Weihnachten hat er bereits im Kopf. All dies soll dazu beitragen, dass die Horner das Lokal als „ihr“ Lokal empfinden, sagte Nagah.