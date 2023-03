Eggenburg: Ein „Anwälte-Traum“ erfüllt sich

Ab April startet in Eggenburg ein Staranwalt durch. Alfred Boran, nicht nur durch aus ORF-Sendungen, sondern auch als langjähriger Medienanwalt der größten Tageszeitung Österreichs bekannt, eröffnet in der Rathausstraße eine Sprechstelle, in der er zwei Mal wöchentlich Termine wahrnehmen wird.

Warum er das ausgerechnet in Eggenburg macht, hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Gleich nach seinem Studium ist der mittlerweile 66-Jährige als Konzipient zunächst zu einem Anwalt in Laa an der Thaya gekommen. „Und damals konnte ich mich mit der Gegend nicht gleich anfreunden“, erinnert er sich. Doch dann habe er sämtliche Bezirksgerichte der Region abgeklappert und gemerkt, dass ihm die Gegend immer besser gefalle. Mittlerweile hat er hier ein Haus. Als „Ausgedinge“ will der mittlerweile 66-Jährige seine neue Aufgabe nicht sehen: „Ich will hier schon noch fünf bis zehn Jahre richtig durchstarten“, sagt er zur NÖN.

Und das wird er gemeinsam mit der Eggenburgerin Tina Mende tun. Sie wird im Jänner 2024 voll einsteigen, wenn sie ihre fünfjährige Zeit als Anwaltsanwärterin absolviert hat. Gemeinsam wolle man die derzeitige Lücke – in ganz Eggenburg ist kein Anwalt ansässig – in diesem Bereich schließen. Vor allem will man der Bevölkerung neben Geschäftsgründungen, Testamentserrichtungen, Rechtsberatung und Prozessführung auch bei Verträgen – „dafür braucht man nicht immer zwingend einen Notar“ – zur Seite stehen.

Standort im „mittendrin“ Belebung für Zentrum

Abgeschlossen hat Mende ihr in Mindestzeit absolviertes Jus-Studium 2018. Ihre Gerichtspraxis hat sie in den Bezirksgerichten Horn und Hollabrunn sowie bei der Staatsanwaltschaft Korneuburg – übrigens jeweils mit Auszeichnung – absolviert. Die Anwaltsprüfung hat sie 2022 abgelegt.

Für sie gehe mit dem Engagement in ihrer Heimatstadt ein Traum in Erfüllung, sagt Mende. Dass die Sprechstelle im neuen „Mittendrin“ im Eggenburger Zentrum situiert ist, sieht sie als Beitrag zur Belebung der Eggenburger Innenstadt. Ihre Verbundenheit mit Eggenburg unterstreicht Mende auch mit einer Kooperation mit dem Fotoclub Eggenburg. Der wird in den Räumlichkeiten der Sprechstelle eine eigene Ausstellung zeigen. Eine weitere wird es im gesamten „Mittendrin“ zu sehen geben.

Überzeugen kann man sich nicht nur von den Räumlichkeiten, sondern auch vom Angebot des Anwalt-Duos am 21. Mai. Da gibt es im „Mittendrin“ einen Tag der offenen Tür, an dem sich sämtliche im ehemaligen Nostalgiewelt-Gebäude ansässigen Geschäfts der Öffentlichkeit präsentieren.

