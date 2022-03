Bauernmarkt Mold legt wieder los

Der Bauernmarkt in Mold ist ein überregionaler Anziehungspunkt – am 11. März nimmt er nach langer Pause wieder seinen Betrieb auf. Bis zu den Weihnachtsfeiertagen wird er wieder jedes Wochenende jeweils von Freitag bis Sonntag von 13 Uhr bis 18 Uhr stattfinden, im Jänner und Februar wird dann wieder pausiert.

Der Bauernmarkt wird vom Verein Waldviertler Bauern organisiert. Zur Freude von Obfrau Elisabeth Maschek hat sich der Markt – er existiert bereits seit 1983 und ist daher einer der traditionsreichsten seiner Art in Niederösterreich – mittlerweile zu einem Besuchermagneten entwickelt. 40 Landwirte bieten hier teilweise auch Bio-Lebensmittel aus der Region an. Insgesamt werden hier 800 verschiedene Artikel im Nahversorgungsbereich angeboten. Wichtig ist Maschek neben dem umfangreichen Sortiment, dass die Qualität passt, dass es wechselnde Angebote, verschiedene Aktionen und Aktivitäten gibt. Und: „Natürlich kommt auch die Kommunikation nicht zu kurz“, sagt sie.

„Natürlich spielt die Landwirtschaft in dieser Region eine große Rolle und dem wird durch den Bauernmarkt in Mold Rechnung getragen“, meinte Stammkundin Heidemarie Loidolt. Die Menschen können hier frisches Obst und Gemüse, saisonale Waren, Brot und Gebäck, selbstgemachte Mehlspeisen, Getränke, Eier, Käse und viele weitere landwirtschaftliche Erzeugnisse erwerben.

Regelmäßig wird außerdem ein sozialer Flohmarkt organisiert, der nächste steigt am 20. und 21. Mai. Der daraus resultierende Reinerlös kommt in Not geratenen Menschen aus der Region zugute. Mit dem Erlös aus dem Vorjahr wurde einem jungen Mann mit besonderen Bedürfnissen und einer alleinerziehenden Mutter mit ihrem Sohn geholfen.

