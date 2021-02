Der kleine baltische Staat Estland führt laufend über eine Abteilung des Umweltministeriums eine Neuvermessung seines 45.000 m 2 großen Territoriums durch.

Mit dabei: Das hochmoderne luftgestützte Laser Scanning System VQ-1560i des Horner Top-Unternehmens Riegl. Das System ist am Rumpf einer Cessna Grand Caravan 208B stationiert und dafür geeignet, durch die hohe Punktdichte nicht nur hochgenaue Messdaten aus großer Flughöhe zu liefern, sondern auch eine Fülle an Zusatzinformationen zu jedem einzelnen Messpunkt, was etwa Rückschlüsse über die Bodenbeschaffenheit des Untergrunds erlaubt. Damit ist es möglich, verschiedene Karten-Modelle zu erstellen – etwa über potenzielle Überflutungsareale, Vegetation oder auch detaillierte Modelle urbaner Gebiete.

Auch potenzielle Überflutungsgebiete können dank des hochmodernen Riegl-Scanners dargestellt werden. Riegl Laser

Measurements Systems



Estland, das im Vorjahr sein 30-Jahr-Jubiläum der Unabhängigkeit von der Sowjetunion feierte, setzt seit 2008 auf luftgestütztes Laserscannen seines Territoriums. Im Zug der aktuellen Runde der Vermessungen änderte es aber seinen Bezugspunkt bezüglich Höhenmessungen. Nachdem bisher ein Bezugspunkt in Russland (die kleine Insel Kronstadt vor St. Petersburg) diente, schloss sich Estland nun dem europäischen Bezugssystem mit einem Messpunkt in den Niederlanden (Amsterdam) an.

Dieser Punkt liegt um einige Zentimeter tiefer als jener in Russland. Daher „wuchsen“ im Zug der aktuellen Vermessungen auch einige estnische Berge, die für österreichische Verhältnisse eher als „Hügel“ zu bezeichnen sind. So ist der höchste Berg Estlands, der an der Grenze zu Lettland und Russland gelegene „Suur Munamägi“ – was soviel wie „großer Eierberg“ heißt und der auch die höchste Erhebung der drei baltischen Staaten ist – um knapp 20cm auf 317,4 Meter „angewachsen“.

Allerdings verändert sich die Höhe vieler Erhebungen in Estland ohnehin permanent. Denn: Ein Großteil der Erhebungen ist dank der hohen Tagebau-Aktivitäten in Estland künstlichen Ursprungs.