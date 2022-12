ÖAMTC Horn: Alle für Hohenegger

Werbung

Der ÖAMTC Zweigverein Horn besiegelte den Saisonabschluss mit einer Vorstandswahl im Restaurant Ausklang. Hans Hohenegger, der seit 2009 die Geschicke des Vereins leitet, wurde dabei einstimmig erneut zum Obmann gewählt. Sein Stellvertreter ist Arnold Jungwirth, Kassier Lukas Sochurek, dessen Stellvertreter Matthias Hutecek, Schriftführerin ist Sarina Sochurek, sie erhielt mit Lukas Hohenegger einen neuen Stellvertreter. Kassaprüfer sind Traude Pichler-Lehr und neu Christian Zainer. Mit 280 Mitgliedern zählt der ÖAMTC ZV-Horn zu den größten und aktivsten Vereinen im Bezirk.

Der Verein könne mit viel Freude auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, sagte Hohenegger. Es habe viele „Updates“ gegeben, die es dem Verein möglich gemacht hätten, die Kraut & Rüben Oldtimer-Wertungsfahrt wieder in gewohnter Manier durchzuführen. Die sei laut Hohenegger auch der Höhepunkt des Jahres gewesen.

Der Dank dafür gebühre seinem jungen und engagierten Team für die großartige Umsetzung, die in der Oldtimer-Szene mit Lobeshymnen bedacht worden sei. Bei weiteren Rennen und Motorsportveranstaltungen sei es Hohenegger und seinem Team gelungen, den ZV-Horn außerhalb der Bezirksgrenzen zu etablieren.

Konkrete Pläne für das kommende Jahr gibt es übrigens bereits. So ist ein e-Bike Fahrtraining am 28. April auf dem Arenaparkplatz geplant, Die 9. Kraut & Rüben soll am 21. Oktober auf dem Volksfestgelände über die Bühne gehen. Die VW-Fan-Fraktion plant eine Reise zum größten europäischen Treffen luftgewühlter Volkswagen (1.200 km) auf die Formel 1 Strecke im belgischen Spa-Franchorchamps mit Zwischenstopp im Porsche-Museum in Stuttgart.

