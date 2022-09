Eröffnung Neuwirth-Werk endlich wieder zugänglich

Bei der Eröffnung in Eggenburg: Wolfgang Krug (Sammlungen Niederösterreich), Bürgermeister Georg Gilli, Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer und Armin Laussegger (Sammlungen Niederösterreich). Foto: Petra Hauk

L ange hat’s gedauert, bis man zusammengefunden hat, doch am vergangenen Sonntag war es so weit: Bürgermeister Gilli eröffnete in Anwesenheit von zahlreichen Festgästen die Gedenkstätte für den Künstler Arnulf Neuwirth in den Räumlichkeiten seiner ehemaligen Wohnung am Kirchenplatz in Eggenburg.