Wie können drei Männer für ein Orchester reichen? Diese Frage stellt sich das „Non Prophets Orchestra“ selbst, doch eine Antwort gibt es nicht. Die braucht es auch gar nicht. Auch zu dritt erreichen Gitarrist Andreas Neumeister, Organist Matthias Ihrybauer und Drummer Daniel Klemmer ein Klangvolumen, auf das so manches 30-Mann-Orchester neidisch wäre.

„Wir sind gescheitert mit dem Plan einer Bluesband. Mittlerweile ist es irgend so eine Kunstprojektkacke geworden.“scherzt Frontmann Andreas Neumeister

Bereits zum zweiten Mal war das Trio jetzt im Tonkeller zu hören und eröffnete damit offiziell die Herbstsaison im Gewölbe. Dominant im Sound des „Non Prophets Orchestra“ ist klar der Bluesrock. Dabei durften die Songs auch mal etwas länger werden.

Das Trio nimmt sich Zeit. Zeit für Spontaneität, aber auch, um zu experimentieren, um dem Genre ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Es wirkt fast so, als wolle man gar keine Bluesband sein. „Wir sind gescheitert mit dem Plan einer Bluesband. Mittlerweile ist es irgend so eine Kunstprojektkacke geworden“, scherzt Frontmann und Gitarrist Andreas Neumeister. So warnte er vor dem Konzert alle vor, die sich traditionellen Blues erwartet hätten: „Es wird schon ein bissl seltsam heute.“

Die ersten zwei Nummern waren noch astreine Bluesrocksongs, wie sie im Buche stehen. Doch dann verlautbarte Neumeister: „Das war es mit Blues für heute.“ Just darauf wurde ein sehr atmosphärischer Song angestimmt, der von den Trip-Hop-Pionieren „Massive Attack“ und der Alternative-Band „Radiohead“ inspiriert sei. Der Song setzte eine Duftmarke in Richtung Diversität, mit einer Klangwelt weit weg vom einengenden Blueskorsett.

Dass kein Blues mehr kommen würde, war leicht geflunkert. Mit einem Bein blieb man doch den Wurzeln treu, wenn auch mit bewusstem Blick auf andere Genres. Was kommt beispielsweise heraus, wenn man Blues mit Bach mischt? Die Antwort lieferte eine achtminütige Komposition mit starken 70s Rock-Anklängen.

Es ist noch lange kein Ende im Tonkeller in Sicht. Am 26. September werden „Marlyn & Stern“ ihren Mix aus World Music und Folk präsentieren.