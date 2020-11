Mit einem Podcast reich und berühmt werden, geht das? Für den „Bitte nicht noch ein Podcast“-Podcast haben sich zwei junge Frauen zusammengetan und reden über alles, was das Land bewegt. Eine der beiden ist die aus Horn stammende Ines Salzer. Seit 2016 ist sie regelmäßig auf Ö3 zu hören, vor allem im Ö3-Wecker. Am Arbeitsplatz ist sie als Comedy-Fachfrau verschrien, eine Eigenschaft, die sie in den Podcast mit Eva Hettegger mitnimmt.

Aller Anfang ist schwer. Von Letzterer kam auch der finale Anstoß zum Projekt. „Sie hat mich zwei Jahre dazu gedrängt, worüber ich jetzt aber froh bin“, meint Salzer zur Beharrlichkeit der Kollegin. Aller Anfang ist ja bekanntlich schwer, und so war es auch beim Podcast-Projekt. So hätten sich die beiden laut Salzer zu Beginn viele Gedanken gemacht und extrem anders als die Konkurrenz sein wollen. Weniger ist manchmal doch mehr, weshalb sie sich entschieden, einfach drauf loszureden und Spaß zu haben. „Wir verstehen uns wahnsinnig gut, und das merkt man glaub ich auch“, meint Salzer. „Wir blödeln ständig herum. Es ist ein bissl wie bei J.D. und Turk von Scrubs.“

Es gibt reichlich Gesprächsstoff. Geredet wird über alles, was die beiden beschäftigt – egal ob Frauenquote, Beziehungen oder politische Themen. Auch Ernstes soll unterhaltsam aufbereitet werden. „Es ist immer unsere brutal ehrliche Meinung, die wir aber niemandem aufzwingen wollen. Allesamt sind es Themen, die uns wichtig sind, verpackt in Spiel, Spaß und Überraschung“, sagt Salzer.

Auch unnützes Wissen ist wichtig. Neben dem Hauptthema jeder Folge haben sich im Lauf der Zeit zwei Fixrubriken etabliert. Zu Beginn gibt es immer einen kuriosen Fakt. Was kommt zum Beispiel heraus, wenn man Neil Armstrong rückwärts buchstabiert? „Es geht schon um unnützes Wissen, das kann aber dafür umso interessanter sein“, erklärt Salzer. Am Schluss jeder Folge gibt es eine Geschichte aus dem Leben der beiden Protagonistinnen, bei der geraten werden muss, ob wahr oder falsch. Stimmt es etwa, dass Salzer als Jugendliche bei einem Damenmatch im Bikini über den Horner Fußballplatz geflitzt ist?

Die weibliche Sicht der Dinge. Besonders erstaunt ist Salzer immer wieder über das hohe Interesse des männlichen Geschlechts am Podcast. „Man könnte meinen, dass zwei Frauen eine abschreckende Wirkung haben, doch es ist für Männer vielleicht interessant, auch mal die weibliche Sicht der Dinge zu hören.“ Empfehlen würde sie den Podcast natürlich jedem, aber ganz besonders jungen Mädchen. „Mir ist als Jugendliche immer ein wenig ein Vorbild abgegangen. Wir wollen auch eine Vorbildfunktion einnehmen und Selbstvertrauen geben“, betont Salzer.

Wege zum Ruhm. Der Podcast läuft bereits seit 2019 im Wochenrhythmus. Aktuell sind Salzer und Hettegger bei Folge 61 angelangt. Trotz der großen Popularität bleibt der Podcast erstmals nur ein Hobby. „Andere Podcasts verdienen oft Geld mittels Werbeverträgen, aber als ORF-Mitarbeiterinnen dürften wir so etwas auch gar nicht“, erklärt Salzer. „Reich wird man jetzt nicht, aber es öffnet einem vielleicht neue Türen, und das ist eine Investition, die sich immer auszahlt.“

Alter Ego oder Kunstfigur? Das Geld verdient sie immer noch mit der Arbeit bei Ö3. Dort ist Salzer vor allem an der Programmgestaltung des Ö3-Weckers beteiligt, hat aber auch einige Auftritte vor dem Mikrofon – etwa als schusselige „Sarah von der Casa Chaos“. Die ist nicht nur im Radio, sondern mittlerweile auch auf Instagram vertreten. Betreut wird der Account von Salzer selbst. Zusätzlich moderiert sie im Team passenderweise den „Treffpunkt: Podcast“, wo die große Welt der Podcasts näher vorgestellt wird. Ines Salzers Lieblingspodcast, den eigenen ausgenommen, ist der „ZEIT Verbrechen“-Podcast. „Ich bin großer „True Crime“-Fan und der Podcast kommt mit Sabine Rückert von einer erfahrenen Gerichtsjournalistin. Den höre ich überall, egal ob in der Badewanne oder im Auto.“