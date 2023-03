Bezirk Horn: Ärzte sehen Primärversorgungszentren kritisch

Die Idee klingt gut: An einem Standort bieten Mediziner der unterschiedlichsten Fachgebiete ihre Leistungen an. Dort bekommen die Patienten vom Erstbefund über die fachärztliche Behandlung bis zum verschriebenen Medikament alles auf einmal. Der erste Haken: Der Ausbau von Primärversorgungseinrichtungen geht nur schleppend voran. Derzeit gibt es österreichweit knapp 40 derartige Stellen. Erst kürzlich hat Gesundheitsminister Johannes Rauch eine Verdreifachung bis 2025 angekündigt. Zweiter Haken: Die Ärztekammer teilt die Lobeshymnen der Bundesregierung nicht uneingeschränkt und bremst die Erwartungen.

Kritisch werden die Ausbaupläne auch im Bezirk Horn gesehen. Bezirksärztesprecher Gerald Wunderer sieht darin gar eine Möglichkeit, „um das bewährte Hausarztsystem auszuhebeln.“ Für den Allgemeinmediziner aus Straning ist das System der Primärversorgungszentren noch nicht zu Ende gedacht. Auch Eduard Gaisfuss, Internist in Horn, winkt ab: „Ich bin von Primärversorgungszentren nicht überzeugt“. So sei es zwar sinnvoll, Mediziner in puncto Administration zu entlasten. Wenn man nun aber Geld für administrative Stellen in Primärversorgungszentren pumpe, die niedergelassenen Ärzte davon aber gar nichts abbekommen, sei das denen gegenüber unfair, die die medizinische Versorgung tatsächlich aufrechterhalten, kritisiert Gaisfuss die Ausbaupläne gegenüber der NÖN.

Beziehung ist wichtig, nicht Anonymität

Egal mit wem man spricht, in der Ärzteschaft überwiegt die Skepsis. Wunderer: „Die Beziehung zum Menschen ist in der Medizin ein ganz wichtiges Gut“. Oft kenne ein Hausarzt seine Patienten schon jahre-, vielleicht jahrzehntelang. Man vertraue einander und davon profitiere die gesamte Behandlung. Bei Primärversorgungszentren falle dies aber weg. Hier werde man von dem Arzt betreut, der gerade Dienst habe und nicht von dem, der die eigene Krankengeschichte kenne. Letztlich werde dadurch alles viel anonymer, so Wunderer.

Einen weiteren Kritikpunkt nennt Gaisfuss. Schon jetzt gebe es allgemeinen Ärztemangel, dieser verschwinde nicht, nur weil die Regierung nun Primärversorgungseinrichtungen bauen wolle. Außerdem sei das ganze Konzept zu hinterfragen. Derzeit gebe es oft lange Wartezeiten, gerade bei spezialisierten Behandlungen. So zu tun, als ob es diese Problematik bei Primärversorgungszentren nicht gäbe, sei irreführend, so der Horner Internist und Allgemeinmediziner.

Wunderer glaubt, dass Primärversorgungszentren in Ballungsgebieten gut funktionieren könnten. Hier sei die Beziehung zum Hausarzt auch jetzt schon nicht so eng, die allgemeine Ärztedichte dafür deutlich höher. Für Städter ändere sich daher nicht viel. Ganz anders sei das aber am Land. Gerade im ländlichen Raum, wo die Menschen aufgrund der niedrigeren Ärztedichte meist eine umso engere Beziehung zu ihrem Hausarzt hätten, wären Primärversorgungszentren daher sehr problematisch, erzählt der Bezirksärztesprecher der NÖN. Außerdem: Durch Primärversorgungseinrichtungen würde sich das medizinische Angebot noch weiter an einzelnen Orten konzentrieren. Für viele Menschen bedeute das noch längere Anfahrtswege. Das sei letztlich aber keine Verbesserung, sondern eine eindeutige Verschlechterung.

