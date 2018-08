19 Vorstellungen – und wegen des großen Besucheransturms zwei zusätzliche – von „Monsieur Claude und seine Töchter“ bescherte Intendantin Nina Blum den Zuschauern auf der Rosenburg. Der Inhalt des Stücks birgt Brisanz: Der konservative Familienvater und dessen Frau werden von ihren Töchtern mit einem Muslimen, einem Juden und einem Chinesen als Schwiegersohn konfrontiert, und dann bringt die jüngste Tochter auch noch einen Afrikaner ins Haus …

NÖN: Warum haben Sie für die heurige Saison gerade das Stück „Monsieur Claude und seine Töchter“ ausgewählt?

Nina Blum: Es befasst sich mit einem Thema, das genau in die heutige Zeit passt: die Angst vor dem Fremden, aber auch mit der Annäherung an das Fremde und die Fremden. Wir leben in einer Zeit, in der das Zusammenleben verschiedener Kulturen notwendig geworden ist, was für viele Menschen nicht einfach ist. Da finde ich das Stück einfach passend, weil Monsieur Claude eine Integrationsfigur ist, der sehr skeptisch und voller Vorurteile gegenüber seinen Schwiegersöhnen ist, aber sie mit der Zeit akzeptiert. Darum gefällt mir das Stück so, weil keiner besser ist als der andere, jeder muss erst lernen, das Andere, das Fremde zu akzeptieren. Und außerdem ist es lustig, nicht pädagogisch, irgendwie sehr herrlich politisch inkorrekt. Über den Humor kommt man schließlich zu einer gewissen Offenheit.

NÖN: Darf das Lachen die ernste Problematik übertönen? Darf man sich über Vorurteile lustig machen oder ist das, wie Sie sagen, politisch inkorrekt?

Vorurteile sind einmal da. Die meisten Menschen haben grundsätzlich Vorurteile, das muss ja nicht immer gegenüber einer fremden Kultur sein, es kann ja auch gegenüber Menschen sein, die etwas anders ,ticken‘. Vorurteile können nur überwunden werden, indem ich mich diesen Vorurteilen stelle, zu ihnen stehe und dann über gemeinsame Erlebnisse zueinanderfinde. Die Personen in dem Stück haben gemeinsame Erfahrungen und merken darüber, dass sie einander trotz ihrer Unterschiede sehr schätzen.

NÖN: Hatten Sie nicht etwas Angst, dass das Theaterstück an dem doch sehr erfolgreichen Film gemessen wird?

Diejenigen Besucher, die den Film gesehen haben, haben das Stück klarerweise daran gemessen. Ich habe von vielen gehört, dass das Stück besser ist. Es ist uns wohl gut gelungen, auch dank Regisseur Marcus Ganser und dem tollen Ensemble. Die Sache hat natürlich zwei Seiten: Wenn es den Film gibt, sind die Menschen neugierig, wie das Stück sein wird. Andererseits kann es auch ein Fluch sein und die Leute sagen, dass der Film viel besser war. Es ist uns glaube ich schon geglückt, dass wir bei den Leuten gut angekommen sind. Dabei mitgeholfen hat die Rundbühne, denn dadurch ist man sehr nahe am Geschehen, der Zuschauer wird mitgenommen. Und wir haben immerhin rund 15.000 Zuschauer mitgenommen, das finde ich schon einen ganz tollen Erfolg.

NÖN: Jetzt haben Sie vier Jahre lang Sommerkomödie im besten Sinn des Wortes gemacht. Warum im nächsten Jahr das Stück ,Amadeus‘, wieder nach einem Film? Und das ist sicher keine Komödie, denn Mozart stirbt ja. Ist das ein Bruch mit der bisherigen Komödien-Tradition?

Das Theaterstück „Amadeus“ von Peter Shaffer war zuerst da, erst danach kam die Filmadaption von Milos Forman, das ist sicher nicht eins zu eins mit dem Film vergleichbar. Natürlich gibt es Parallelen, die Theatervorlage ist dramaturgisch sehr gut, besser als das Buch zu ,Monsieur Claude‘, es ist ein Theaterkrimi, ein geniales Stück und passt außerdem hervorragend auf die Rundbühne, es braucht sie geradezu. Ich sehe da keinen Bruch, denn der erste Teil ist sehr, sehr lustig, eine echte Komödie, nach der Pause wird es mehr zu einem Krimi, zu einer Tragödie, weil ja Mozart stirbt. Und das können wir natürlich nicht verändern. Es wendet sich also zum Dramatischen. Trotzdem ist ,Amadeus‘ so gut, dass wir es uns, so glaube ich, erlauben dürfen, nicht ganz ,sortenrein‘ zu bleiben. Im Jahr darauf wird es sicher mit einer Komödie weitergehen. Wir haben uns damit ja einen guten Ruf erworben.

NÖN: Ohne dass Sie zu viel verraten, aber wie werden Sie Mozarts Musik auf die Bühne der Rosenburg bringen?

Auf jeden Fall viel Musik von Mozart, so viel kann ich sagen. Und: Es wird einen Live-Gesang geben. Kein Live-Orchester, das ist einfach nicht finanzierbar. Das Publikum kann gespannt sein …