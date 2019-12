Nino Schweiger aus Horn berichtete im Pfarrzentrum über seine Erlebnisse während seines zehnmonatigen Volontariats als Zivildiener in Ghana. Die Initiative dafür setzte Helmut Hagel, Katholisches Bildungswerk (KBW), mit dem Team des Weltladens.

Schweiger stellte das Projekt „Jugend eine Welt“ von den Salesianern Don Boscos vor. „Nach meinem Schulabschluss war ich auf der Suche im Rahmen meines Zivildienstes, was Sinnvolles zu machen“, erklärte Schweiger. „Nach langen Telefonaten stieß ich auf das Projekt Straßenkinder in Ghana.“ Das Einführungsseminar fand in Wien statt, neben dem gegenseitigen Kennenlernen standen vor allem auch Themen wie „Rechte und Pflichten“, „Präventionen“ sowie die Beantwortung offener Fragen zum Freiwilligendienst auf dem Programm.

Kulturcrash zwischen Ghana & Österreich

Nach dieser intensiven Schulung ging es auf die Reise als „Don Bosco Volunteers“ nach Westafrika, wo Schweiger das Straßenkinder-Projekt von Don Bosco unterstützte. Viele Informationen, Eindrücke und neue Bekanntschaften hatte er nach seiner Rückkehr mit im Gepäck.

Der junge Horner erzählt außerdem von der Kultur und den daraus für ihn resultierenden „Kulturcrash“ zwischen Österreich und Ghana. Schweiger untermalte seine Erzählungen mit reichlich Bildmaterial. Nach dem Vortrag gab er Auskunft über die Möglichkeit des Auslandszivildienstes und das Entwicklungspolitische Projekt „Girls Hostel“. Das KBW und der Weltladen Horn hatten zum Abschluss zum Buffet geladen.