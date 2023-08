Eggenburg: Das Mondscheinkino geht ins Finale

Trotz schlechtem Wetter in den vergangenen Tagen ließen sich die Organisatoren des Mondscheinkinos in Eggenburg nicht unterkriegen. „Die letzte Woche war leider auf Grund des Wetters nicht besonders gut, jedoch haben wir durchgehalten und trotz Regen, Wind und Wetter alle Film gespielt“, lobt Stadtrat Stefan Jungwirth das Team.

Für das letzte Wochenende passen nicht nur die Wetterprognosen. Auch das Programm kann sich mehr als sehen lassen. Am Donnerstag, 10. August, wird „Die Weinprobe“ gespielt. Am Freitag, 11. August, folgt der Hit „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, am Samstag, 12. August folgt der Kinderfilm „Räuber Hotzenplotz“ und am Sonntag, 13. August, fliegt „Top Gun Maverick“ über die Leinwand auf der Kanzlerturmwiese. Eine besondere Überraschung hat sich das Team dann für Montag, 14. August, aufgehoben: „Wir wiederholen auf Grund der großen Nachfrage den Film Griechenland mit Thomas Stipsits“, berichtet Jungwirth.

Karten reservieren kann man unter https://www.eggenburg.gv.at/Mondscheinkino/Programm oder im Tourismus-Information, Krahuletzplatz 1, 3730 Eggenburg,Tel. 02984 3400.