Gars: Beim Klimaschutz ist noch Luft nach oben

„Der Klimawandel macht natürlich auch vor unserer Gemeinde nicht halt und deshalb werden wir mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen unseren Beitrag zum Klimaschutz beitragen, um die Klimaziele bis 2030 umsetzen“, möchten Bürgermeister Martin Falk, Umweltgemeinderat Josef Wiesinger (ÖVP) und die Mandatare Gars klimafit machen.

Land NÖ gibt die Klimaziele bis zum Jahr 2030 vor

Das Land NÖ hat konkrete Klimaziele definiert, die bis 2030 in allen Gemeinden umgesetzt werden sollen. Dazu gehören der Ausbau der Photovoltaik, 50 % Anteil an klimafreundlichen Fahrzeugen, „Raus aus Öl“ oder Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. „Die Projekte und Maßnahmen, die bereits heute umgesetzt werden, tragen maßgeblich zur Erreichung der Klimaziele bei“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

„In Gars haben wir bereits die ersten Maßnahmen fürs Klima umsetzen können“, betont Wiesinger. „In manchen Bereichen haben wir schon viel erreicht, bei anderen stehen wir noch ziemlich am Anfang.“

Bei „Raus aus Öl“ und LED-Lampen auf gutem Weg

So sei man dabei zu evaluieren, auf welchen gemeindeeigenen Gebäuden und in welcher Größe Photovoltaikanlagen montiert werden können. Erste Schritte gab es auch bei der e-Mobilität mit dem „Geco“, dem Garser Eco-Mobil, und einem Elektrofahrzeug für den Bauhof. „Da“, so Wiesinger, „werden wir das nächste Auto, das wir ausscheiden, durch ein E-Mobil ersetzen.“ Sehr viel weiter sei man bei „Raus aus Öl und Gas“, wo etwa das Rathaus, die Schulen oder das Garser Feuerwehrhaus auf Fernwärme umgestellt wurden. Auf gutem Weg ist man auch beim Austausch der alten Beleuchtungskörper, 500 wurden bereits ersetzt, tausend folgen.

Bei Umsetzung und Planung unterstützt die Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ (eNu) nicht nur die Gemeinde Gars: „Für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gibt es eine Vielzahl attraktiver Förderungen, die die Finanzierung erleichtern. Auch bei der konkreten Planung von zukünftigen Projekten stehen wir mit Rat und Tat zur Seite“, versichert Herbert Greisberger, Geschäftsführer der eNu.

