Ja, das Gasthaus hat seit der Eröffnung vor 50 Jahren jede Menge Patina angelegt. Aber es ist im Gasthaus von Ingrid Schillinger eben eine Patina, die dem Lokal eine geschmackvolle Gemütlichkeit verleiht und den zahlreichen treuen Stammgästen seit jeher schmeckt.

„Ich habe am 1. Juni 1971 geheiratet und eine Woche später mit 17 Jahren das Gasthaus eröffnet“, erzählt Wirtin Ingrid Schillinger, die für ihr Gasthaus lebt und liebt. Seit 50 Jahren steht sie in der Küche und im Service. „In der langen Zeit war ich nur bei der Geburt meiner Söhne Martin und Bernhard und wegen einer Operation nicht im Lokal. Das waren insgesamt 20 Tage“, blickt die Wirtin aus Leidenschaft auf dieses halbe Jahrhundert zurück.

Zu Beginn habe sie ihre Mutter Hermine Offenberger kräftig unterstützt, da es meistens im Lokal sehr spät wurde. Sie versorgte die Kinder und half in der Küche mit. „Im Laufe ihres Lebens hat sie schätzungsweise 40 Tonnen Kartoffel geschält“, berichtet sie über ihre Mutter. Ihr Gatte Anton ist früh verstorben, seither betreibt Schillinger das Gasthaus nur mit zwei Aushilfskräften. Obwohl ihre beiden Söhne Martin und Bernhard andere Berufe gewählt haben, gibt es aber Hoffnung, dass das Wirtshaus auch künftig in Familienhänden bleibt: „Meine Enkelin Sarah hat mit der Lehre zur Gastronomiefachfrau begonnen und möchte meine Nachfolge antreten“, blickt Schillinger zuversichtlich in die Zukunft.

Notfalls wird auch um 4 Uhr gekocht

Und das ist gut so, denn das Wirtshaus – und natürlich seine agile Wirtin – ist bei Jugend, Freiwilliger Feuerwehr und den Vereinen beliebt, wie sich beim Gratulationsreigen im Rahmen des Nödersdorfer Kirtags gezeigt hat.

Vizebürgermeisterin Cornelia Weiß erzählt: „Wenn wir in der Gemeinde Feste feiern, gehen wir zuerst zur Ingrid und fragen, ob der Saal frei ist, danach wird der Pfarrer wegen Taufe, Hochzeit oder Begräbnistermin kontaktiert.“ Ein ebenso gutes Verhältnis zur letzten Wirtin in der Gemeinde, die noch täglich offen hat, hat Bürgermeister Andreas Nendwich: „Die Ingrid hat versprochen, solange ich Bürgermeister bin, hält sie das Gasthaus offen.“ Auch die Jägerschaft hat ihre Wirtin ins Herz geschlossen. Wer kocht schon nach erfolgreicher Jagd, und wenn es um 4 Uhr in der Früh ist, die Leber des Wildbrets?