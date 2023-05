Als in Drosendorf ein Revolutionär wohnte

Als 1914 der Erste Weltkrieg begann, befanden sich in Österreich-Ungarn zahllose Angehörige von Staaten, mit denen die Donaumonarchie plötzlich Krieg führte. Als Kriegsgefangene konnte man sie nicht einsperren, als Staatsbürger nun verfeindeter Staaten durften sie sich aber auch nicht mehr frei bewegen. Daher entstand die Idee, diese Menschen in Internierungslagern unterzubringen. Einige dieser Lager entstanden im Waldviertel, so unter anderem rund um den Drosendorfer Schüttkasten.

Der Historiker Reinhard Mundschütz - seine Familie stammt aus der Region - hat die Geschichte des Drosendorfer Internierungslagers aufgearbeitet. Schon als Kind hätte ihm sein Großvater erzählt, dass es hier einmal ein Lager gegeben habe, schildert Mundschütz der NÖN, wie er auf das Thema aufmerksam wurde. Er begann zu recherchieren, fand im Stadtarchiv Drosendorf alte Dokumente und forschte dann im Niederösterreichischen Landesarchiv in St. Pölten weiter.

Weil Drosendorf damals an die Lokalbahn angeschlossen war, war es zum Bau eines Lagers geeignet. Schon 1914 begann man, den Schüttkasten wohntauglich zu machen. Südlich des Schüttkastens - dort, wo jetzt die Freiwillige Feuerwehr untergebracht ist - baute man dann Baracken, Waschanlagen, ein Lagerspital und einen eigenen Brunnen. Bald wurden die ersten Angehörigen von nunmehr verfeindeten Staaten hierher gebracht. Zunächst war das Lager vor allem mit Briten, Franzosen, Russen und Serben belegt.

Vor allem Italiener im Lager untergebracht

Durch den Kriegseintritt Italiens auf Seiten der Alliierten bestand dann ab 1915 ein großer Bedarf, italienische Staatsbürger zu internieren. Das Lager in Drosendorf sollte eines der größten „Italiener-Lager“ der Donaumonarchie werden. Insgesamt waren hier ungefähr 1.000 Personen untergebracht.

Während ihrer Zeit in Drosendorf mussten die Internierten als Hilfsarbeiter bei Bauern und Handwerkern in Drosendorf und der näheren Umgebung mithelfen, weiß der Historiker Mundschütz. Beispielsweise wurde die Pfarrkirche in Drosendorf 1917 von internierten Italienern renoviert. Viele seien aber auch an anderen Orten in Wien und Niederösterreich zum Arbeitsdienst eingesetzt worden, erzählt der Historiker.

Aber auch in der Drosendorfer Altstadt waren Leute untergebracht. Ungefähr 100 Personen, bei denen nur ein geringes Fluchtrisiko bestand, durften in Privatquartieren wohnen. Allerdings mussten sie für alle Kosten selbst aufkommen, durften sich nur zu bestimmten Zeiten frei bewegen und mussten sich regelmäßig bei Aufsichtspersonen melden. Diese Art der Unterbringung nannte man Konfinierung, erklärt Mundschütz.

Béla Kun: Ein Revolutionär in Drosendorf

Schließlich gab es in Drosendorf auch einen prominenten Internierten: Den ungarischen Revolutionär Béla Kun. Gemeinsam mit Helfern versuchte er 1919, nach dem Ende des Krieges, in Ungarn eine sozialistische Räterepublik einzuführen. Das Experiment scheiterte, Kun und seine Männer flüchteten nach Österreich und wurden zwischenzeitlich in Drosendorf untergebracht. Bei der Bevölkerung löste dies aber Kritik aus. Als der Krieg endlich vorbei war, wollten die Drosendorfer ihre Ruhe haben. Ein ungarischer Kommunist passte da nicht ins Konzept. Béla Kun und seine Mitstreiter wurden dann in die Haidlmühle bei Kollmitzgraben, später nach Karlstein gebracht. In der Haidlmühle erinnert bis heute das „Béla-Kun-Zimmer“ an die historische Episode, berichtet Mundschütz.

Heute erinnert kaum mehr etwas an das Internierungslager Drosendorf. 1920 wurde es endgültig geschlossen. Den Schüttkasten gibt es bis heute. Wenn seine Mauern sprechen könnten, hätten sie bestimmt viel zu erzählen.

