Franz Buchinger aus Harmannsdorf: Wie die saftige Ente gelingt

Buchingers Ente ist zu einem Aushängeschild geworden, das ganze Jahr über kann sie mit Rotkraut und Kartoffelknödel im Gasthof verspeist werden. „Wir braten jeden Tag Ente“, erklärt Franz Buchinger. Der Grundstein dafür wurde vor 20 Jahren gelegt.

„Ich war nie in der Küche, aber wir haben keinen Küchenchef bekommen und aus der Not heraus habe ich alles auf den Kopf gestellt“, lächelt Buchinger. Und das machte sich bezahlt: „Wir haben damals für die Ente eine Haube bekommen.“ Was der Tester gegessen hat, lässt sich aus der Bewertung herauslesen. „Ich habe angefangen, die Ente auf Niedertemperatur zu braten und so lange probiert, bis ich meiner Meinung nach das beste Produkt gehabt habe.“

Diese Garmethode basiert auf der Erkenntnis, dass Fleischstücke zart und saftig bleiben, wenn sie nach kurzem Anbraten (ca. 10 Minuten bei 200°C) bei schwacher Hitze (100°C) lange (8 bis 12 Stunden nachgaren. „Das Geheimnis besteht darin, dass der Fleischsaft im Inneren des Bratens in Ruhe zirkulieren und sich gleichmäßig verteilen kann“, erklärt Buchinger. „Voraussetzung für diese Garmethode ist ein Heißluftherd“. Moderne Öfen bieten die Möglichkeit einer Beschwadung (mit Dampf anbraten). Alternative: Wasser (1 cm) auf einem Bratblech ganz unten in den Ofen schieben.

Buchingers Tipp: Zum Niedertemperaturgaren eignen sich alle Fleischstücke von Kalb, Rind, Schwein, Wild und Lamm.