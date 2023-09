Horn: Vanessa und Leonie ersangen sich Aufstieg

Entertainer und Chefjuror Andy Marek zieht wieder auf der Suche nach den größten Talenten durch Niederösterreich. Dabei machte er auch in der Raiffeisenbank Horn mit der NÖN-Castingshow einen Zwischenstopp. Dabei konnten sich Vanessa Blei aus Theras und Leonie Redl aus Steinegg über die weitere Teilnahme an der Castingshow „NÖN sucht das größte Talent“ freuen.

Und obwohl perfekt vorbereitet war die Aufregung bei den Casting-Teilnehmern doch groß. Denn Ziel war die Jury rund um Andy Marek zu überzeugen, um ein Ticket für die nächste Runde zu bekommen. „Wir haben in der Zeitung gesehen, dass man sich für die Show anmelden kann. Unsere Gesangslehrerin und unsere Eltern haben uns zur Teilnahmen ermutigt“, sagte Vanessa Blei. Und dieser Mut hat sich ausgezahlt: „Das Niveau des Auftritt der beiden jungen Musikerinnen war ausgezeichnet“, lobte Marek. Denn Vanessa Blei und Leonie Redl präsentierten sich mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „Riptide“ von Vance Joy überragend. Mit ihrer Performance und Stimmen brachten die jungen Sängerin den erfahrenen Chefjuror zum Staunen. Und so schafften die beiden souverän den Aufstieg in die nächste Runde „Die gehen ihren Weg bis ganz oben“, streute Marek den talentierten Musikerinnen Rosen und gab Vanessa Blei und Leonie Redl noch einige Tipps mit auf den Weg zum Erfolg . „Gebt Gas, beim Voting entscheiden die Stimmen der Juroren zu 60 Prozent, das Telefonvoting der Fans zu 40 Prozent. Aber das ist am Ende der Castingshow für den Sieg entscheidend“, erklärte Marek.

Die beiden Talente waren überglücklich und überzeugt: „Wir werden abliefern und unser Bestes geben und mit Gefühl performen.“ Das man gleich im Anschluss an das Casting die Information bekommt, ob man sich für eine Live-Show qualifiziert hat, fanden die beiden „super.“ „Es macht sehr viel Spaß, jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihr Talent einem großen Publikum zu präsentieren. Es sind noch einige Plätze zu vergeben“, sagte Marek und gab sich überzeugt das noch viele Talente in Niederösterreich auf ihr Entdeckung warten. Die erste Live-Show findet am 17. Oktober in Zwettl oder Krems statt. Ulrike Gundinger und Elena Hartner vom Raiffeisenteam organisierten im Festsaal der Bank das Casting für den Wettbewerb