Einer Rundumerneuerung wurde die 1990 errichtete Kulturparkhalle beim Museum Horn unterzogen. Damals wurde die Halle als Ausstellungshalle konzipiert, zuletzt wurde sie aber als Veranstaltungshalle genutzt. „Auch wenn die Halle architektonisch wunderbar angelegt wurde, die Halle hatte ursprünglich eine andere Grundkonzeption“, erläutert Museums-Direktor Toni Mück.

So sei besonders die Akustik in der Halle bei Veranstaltungen immer wieder problematisch gewesen. Ein Problem, das man durch den Einbau von Akustikplatten gelöst hat. Auch für den Einfall von ausreichend Licht wurde gesorgt, daneben wurden auch Jalousien, damit die Beschattung gegeben ist, eingebaut. Zusätzlich wurde der Parkettboden – der unter anderem in der Zeit während der Landesausstellung 2009, bei der die Kulturparkhalle als Lager- und Büroraum gedient hat, stark gelitten hat – erneuert.

Auch hinsichtlich Barrierefreiheit wurde in der für Veranstaltungen auch zu mietenden Halle etwas getan: Die letzte Stufe zur Ausstellungshalle wurde durch eine Rampe ersetzt. Zudem wurden „Mitnehm-Stühle“ für Gäste, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, angeschafft.

Die Kosten für das Projekt bezifferte Mück mit 46.000 Euro. Neben zahlreichen Professionisten, mit denen die Kooperation laut Mück ausgezeichnet verlaufen sei, war der Bauhof der Stadtgemeinde Horn in die Arbeiten involviert. Zudem wird noch eine Bestuhlung für 100 Gäste sowie 18 Tische angeschafft, die mit jenen im Vereinshaus kompatibel sind – Kostenpunkt 16.000 Euro.