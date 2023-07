Kindergarten: Planung ist voll angelaufen

Wie die NÖN bereits berichtete wird in Geras das Angebot an Kinderbetreuung ausgebaut. Da die bereits seit längerem als Provisorium geführte dritte Gruppe ab Herbst 2023 als fixe Gruppe geführt wird, ist ein Zubau zum bestehenden Gebäude notwendig.

Denn derzeit ist die Gruppe, wie Bürgermeister Johann Glück erzählt, im ehemaligen Bewegungsraum, der daher als solcher nicht mehr zur Verfügung steht, untergebracht. Darum soll für die dritte Gruppe ein weiterer Gruppenraum errichtet werden. Zusätzlich soll auch noch ein Raum für eine neue Tagesbetreuungseinrichtung geschaffen werden. Laut Glück ist derzeit die Ausschreibung des Projektes über Architekt Reinhard Litschauer angelaufen. Mit dem Start des Baus rechnet Glück noch im Herbst. Rechtzeitig zum Schuljahr 2024/25 soll der Betrieb im neuen Kindergarten dann aufgenommen werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde dazu auch der notwendige Grundsatzbeschluss für eine Darlehenshaftungsübernahme beschlossen. Ebenfalls beschlossen wurde auch eine Inliner-Sanierung der Kanalanlage unter jenem Bereich, auf dem die Bauarbeiten stattfinden sollen. Denn, so Glück: „Beim Neubau müssen wir auch den bestehenden Kanal überbauen. Da wollen wir uns absichern, dass dann beim Bau alles passt und wir keine böse Überraschung haben.“

Ebenfalls in Planung ist in Geras derzeit, wie es mit der in die Jahre gekommenen Kläranlage weiter gehen soll. Denn die ist 40 Jahre alt und nicht mehr auf dem Stand der Technik, dafür aber an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt, sagt Glück. Man habe daher die Hydro-Ingenieure beauftragt, mögliche Lösungen zu erarbeiten.