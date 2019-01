Einen Bevölkerungsrückgang um 0,45 Prozent (Hauptwohnsitzer) musste der Bezirk Horn im Jahr 2018 hinnehmen. Mit 31.211 Einwohnern mit 31. Dezember 2018 leben um 153 Personen weniger im Bezirk Horn als ein Jahr davor (-0,49 Prozent) – so wenige wie noch nie. 2017 gab es ein Minus von 0,62 Prozent.

Pernegger Ortschef: "Nicht überbewerten"

Insgesamt gab es in sieben der 20 Bezirksgemeinden – Brunn, Drosendorf-Zissersdorf, Geras, Irnfritz-Messern, Pernegg, Röhrenbach, Weitersfeld – sogar ein Bevölkerungsplus. Und etwas überraschend: Diese Gemeinden liegen allesamt im eher dünner besiedelten Norden und Westen des Bezirks Horn. Spitzenreiter in der prozentuellen Reihung ist die Gemeinde Pernegg mit einem Plus von 0,86 Prozent (von 701 auf 707). Auch die Geburtenbilanz ist in Pernegg (sieben Geburten bei fünf Sterbefällen) positiv. Danach folgen Drosendorf-Zissersdorf (+0,73), Irnfritz-Messern (+0,71), Röhrenbach (+0,57), Geras (+0,53), Brunn (+0,36) und Weitersfeld (+0,19).

Nicht überbewerten will der Pernegger Bürgermeister Franz Huber die Spitzenposition. „Bei einer so geringen Einwohnerzahl wirken sich ein paar Einwohner mehr prozentuell natürlich stark aus“, sagt er. Nach einem leichten Plus 2017 (+0,14 Prozent) sei mit der Entwicklung 2018 aber dennoch ein positiver Trend zu bemerken. Als Grund dafür sieht Huber unter anderem die räumliche Nähe zur Bezirkshauptstadt Horn. „Davon profitieren wir natürlich. Aber wir versuchen auch, ein möglichst attraktiver Ort zum Leben zu sein“, so Huber.

Konkret meint er damit etwa den Neubau des Kindergartens und der Ausbau der Tagesbetreuung in Pernegg (die NÖN berichtete, siehe hier und unten). Generell sei die Zeit der Abwanderung aus der Region vorbei, konstatiert Huber. Dennoch gelte es, gemeinsam mit dem Land Schwerpunkte etwa im Gesundheitsbereich oder beim Breitbandausbau zu setzen. Profitieren könnte der ländliche Raum auch von der derzeit vom Land NÖ forcierten Dezentralisierung.

Eine Trendumkehr zu mehr Zuzug erkennt auch der Drosendorfer Bürgermeister Josef Spiegl. In Drosendorf-Zissersdorf gab es nach einem satten Plus von 0,92 Prozent 2017 auch 2018 einen Bevölkerungszuwachs von neun Personen – und das bei einer negativen Geburtenbilanz (-6), wobei der geburtenschwache Jahrgang nicht im Trend der vergangenen Jahre liegt. In erster Linie seien es aber Pensionisten, die wegen der hohen Lebensqualität nach Drosendorf ziehen, sagt Spiegl: „Sie schätzen es, dass man hier fortgehen kann, ohne Angst haben zu müssen.“ Aber auch für jüngere Familien sei die Gemeinde reizvoll, denn: „Das soziale Zusammenleben wird bei uns großgeschrieben. Das spüren die Leute. Sie ziehen ihre Kinder dann eben lieber bei uns auf als etwa in der Großstadt.“

Horn verliert wegen Flüchtlings-Wegzug

Drei Gemeinden – nämlich Altenburg, Gars und St. Bernhard-Frauenhofen haben ihre Bevölkerungszahl im Vorjahr genau gehalten. Bei jenen Gemeinden, die ein Minus verzeichnen, liegt Straning-Grafenberg mit -2,61 Prozent klar an der Spitze. Die Gemeinde verlor im Vorjahr 20 Hauptwohnsitzer. Mit nur vier Geburten bei zwölf Sterbefällen fällt auch die Geburtenbilanz stark negativ aus.

Bürgermeister Albert Holluger: „Es haben sich in Grafenberg auch einige Familien angesiedelt. Aber gegen einen geburtenschwacher Jahrgang kann man schwer etwas tun.“ Im Vorjahr war Straning-Grafenberg mit einem Plus von 1,56 Prozent sogar noch unter den Top-Gemeinden im Bezirk. Durch die Überalterung fehle es aber an jungen Familien. Auf den weiteren „Stockerlplätzen“ in negativer Hinsicht folgen Burgschleinitz-Kühnring und Sigmundsherberg (jeweils -1,34).

Auch die Bezirkshauptstadt Horn selbst verzeichnet ein deutliches Einwohner-Minus. Mit 6.470 Hauptwohnsitzern liegt der Wert um 57 unter jenem des Vorjahres (-0,88 Prozent). Als Grund dafür führt Bürgermeister Jürgen Maier den Wegzug von Flüchtlingen an. Auch 2017 verzeichnete Horn – nachdem es 2016 aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen ein großes Plus in der Bevölkerungsstatistik gegeben hatte – aus dem selben Grund ein Minus von 1,32 Prozent.

Positiv für Horn: Die Geburtenbilanz ist mit Plus 28 positiv. Laut Maier verzerre die Abwanderung der Flüchtlinge die eigentlich positive Bilanz. Für die Zukunft wolle die Gemeinde weiter in die Lebensqualität und in die Einrichtungen für die Kinderbetreuung investieren. So wird es im September den Startschuss für die Kleinstkindbetreuung (die NÖN berichtete bereits) geben.

Positive Geburtenbilanzen weisen außer Pernegg und Horn noch vier weitere Gemeinden auf. Die Gemeinden Altenburg, Irnfritz-Messern und Rosenburg-Mold verzeichnen jeweils eine Geburt mehr als Sterbefälle, die Gemeinde St. Bernhard-Frauenhofen verzeichnet sogar ein Plus von 5 in dieser Bilanz.