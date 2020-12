Für die positiv Getesteten bedeutet das, dass sie zum PCR-Test in einem Drive-In angemeldet werden. Ist auch dieser Test positiv, erfolgt ein Quarantäne-Bescheid. Insgesamt haben sich für beide Testtage 10.791 Personen in den 20 Gemeinden des Bezirks Horn registrieren lassen, in den meisten Gemeinden haben die Teststraßen auch am Sonntag geöffnet, um freiwillig einen kostenlosen Antigen-Test zu machen - wobei der Test auch in einer Gemeinde außerhalb des Hauptwohnsitzes erfolgen kann. Testergebnisse sollen binnen einer halben Stunde vorliegen und an hinterlassene Handy- bzw. Mailkontakte der betreffenden Person übermittelt werden.

Mit den vier positiven Testergebnissen hat der Bezirk Horn im Waldviertel-Vergleich die mit Abstand geringste Zahl an positiven Tests. In Waidhofen gibt es sechs bei vergleichsweise geringen 3,796 Testungen. In Zwettl 6.948 Personen getestet, zwölf davon positiv. In Krems-Land sind sieben von 9.889 Tests positiv, in Gmünd sogar 22 von 5.995. Der Nachbarbezirk Hollabrunn verzeichnete neun positive Fälle bei 10.046 Testungen.

