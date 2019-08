Bereits vor zehn Jahren arbeitete Harald Klement in seinem Maturaprojekt in der HAK Retz eine Standorterweiterung für das in Oberhöflein (Bezirk Horn) ansässige Autohaus der Familie aus. In den vergangenen vier Monaten wurde diese Idee Wirklichkeit: Das Unternehmen stellte im neuen Betriebsgebiet am Sandweg ein Autohaus samt Waschcenter hin.

„In Oberhöflein sind wir mit dem Platz sehr begrenzt. Retz ist eine größere Stadt mit einem besseren Einzugsgebiet“, erklärt der Geschäftsführer. Die Werkstatt befindet sich nach wie vor ausschließlich in Oberhöflein, Fahrzeuge können jedoch ins Retzer Autohaus angeliefert und wieder abgeholt werden. Die Waschanlage kann selbstständig genutzt werden. Die Klements holten die Franz Eigl GmbH aus Zwettl ins Boot, die nebenan eine Automatentankstelle betreibt. Gemeinsam mit dem ebenfalls vergangene Woche eröffneten Penny Markt ist so auf 10.000 m² ein neues Betriebsgebiet entstanden.

Die Idee unterstützten Familie Walzer als vorherige Grundeigentümer und die Stadtgemeinde Retz. Das Eröffnungsfest war letzen Samstag.