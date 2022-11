Preis-Garantie: Ein Bio-Bauer trotzt der Teuerung

Seine ganz besonderen „Anti-Teuerungs-Pakete“ bringt Bio-Winzer Stefan Reinthaler aus Obermixnitz unter die Leute. Denn er will nicht an der Preis-Spirale weiter drehen. Trotz der Teuerung garantiert er seinen Kunden für die nächsten fünf Jahre die gleichen Preise. Warum er das macht und wie das gehen soll, berichtet Reinthaler der NÖN.

Auch wenn ihm die Inflation „natürlich nicht egal“ sei, sein Betrieb – 15 Hektar Bio-Weinbau, 40 Hektar Bio-Ackerbau, 6 Hektar Wald – sei dank vorausschauender Planung und Investitionen gut aufgestellt. So wurden bereits 2013 zwei Photovoltaik-Anlagen mit je 30 kWp-Leistung installiert, mit denen Reinthaler mehr Strom produziert, als sein Betrieb verbraucht. Das sei schon in der Vergangenheit wichtig gewesen, angesichts der Teuerungen aber umso mehr. Und diesen Vorteil wolle er an seine Kunden – „Die sollen auch in Zukunft die ausgezeichneten Bio-Weine genießen können“ – weitergeben.

Seit 13 Jahren produziert Stefan Reinthaler seinen eigenen Strom. Foto: Foto privat

Eine starke Herausforderung für seinen Betrieb seien die hohen Dieselpreise. Denn auch wenn ein Teil der Bewirtschaftung mit Noriker-Pferden bewerkstelligt wird, komme er in Weingärten und auf Feldern nicht um den Einsatz von Traktoren herum. Dabei sei aber „Effizienz“ das Zauberwort. Bezahlt machen sich da jetzt Investitionen in „geschickte Geräte, die es uns erlauben, weniger Traktorstunden zu fahren – und somit einiges einzusparen“, sagt Reinthaler.

Heizung: Auch Nachbar wird gleich mitversorgt

Geheizt wird sein Betrieb (Elternwohnhaus, Wohnhaus, Heurigenlokal, Weinverarbeitung, Erdäpfelverarbeitung) seit dem Vorjahr via 110 kW-Hackschnitzel-Heizung. Verwendet wird dafür Schadholz aus dem eigenen Wald, der nur 300 Meter entfernt ist. Zusätzlich gibt es für die Wärmegewinnung auch eine Solaranlage. Über ein kleines Wärmenetz wird sogar ein Nachbar mitversorgt, der damit auf seine alte Öl-Heizung verzichten kann.

Auch die gestiegenen Düngerpreise lassen Reinthaler eher kalt. Denn: „Unser Dünger entsteht im eigenen Stall.“ Zwar habe man nicht viele Tiere – vier Noriker-Pferde, zehn Fleckvieh-Kalbinnen, sieben Schweine, 15 Legehühner und einen Gockelhahn –, aber insgesamt komme eine schöne Menge an Mist zusammen. Und da die Tiere nur das zu fressen bekommen, was am eigenen Betrieb wächst, habe man den nachhaltigsten Dünger zur Verfügung, den es gibt. „Und teurer geworden ist der auch nicht“, sagt Reinthaler. Spritzmittel braucht Reinthaler auch nicht, denn er setzt in seinen Weingärten auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die sehr robuste Pflanzen sind und sich aus eigener Kraft gegen Pilze wehren können. Außerdem ist sein Betrieb nicht auf Saatgutkäufe angewiesen, denn gesetzt wird auf alte Getreidesorten wie Khorasan-Weizen. Ein Teil der Ernte wird im nächsten Jahr wieder ausgesät.

Weitere Investitionen sind schon angedacht

Ein weiteres Einspar-Potenzial sieht Reinthaler in mehrfach verwendbaren Leichtglas-Flaschen. Deren Reinigung koste zwar auch Energie, aber deutlich weniger als die Produktion neuer Flaschen. Dass er bei Etiketten und Weinkartons schon vor der großen Teuerungswelle einen Vorrat für mehrere Jahre angelegt hat, spielt ihm zusätzlich in die Hände. Daher kann er sowohl bei seinen Paketen für Weine und Grundnahrungsmittel, aber auch für die Heurigengäste jene Preise ansetzen, die es auch schon in den vergangenen beiden Jahren gegeben hat. Wer eines dieser Pakete jetzt bestellt, erhält fünf Jahre lang jährlich eines – und das zu einem Gesamtpreis, den Reinthaler jetzt garantiert. Die Kunden sparen also die künftige Inflationsrate ein.

Und das Geld, das er dabei einnimmt, will Reinthaler in weitere nachhaltige Projekte investieren. So soll ein Energiespeicher angeschafft, die PV-Anlage erweitert oder ein Elektro-Lieferwagen angekauft werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.