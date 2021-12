Landjugend Röschitz spendet 2.000 Euro

Gemeinschaft und Zusammenhalt zeichnen die Landjugend als größte Jugendorganisation im ländlichen Raum seit jeher aus. Kurz vor Weihnachten setzte auch die Landjugend Röschitz wieder ein Zeichen in diese Richtung.

Am Samstag hat die Röschitzer Landjugend einen Glühweinstand für die Spendenaktion der Landjugend Niederösterreich unter dem Motto „Wir backen für das Ö3 Weihnachtswunder“ organisiert. Dabei wurden 1.400 Euro gesammelt, die Summe wurde von der Landjugend Röschitz auf 2.000 Euro aufgerundet.

Bereits zum dritten Mal hat die Landesspitze der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum ihre Mitglieder und Funktionäre zu einer gemeinsamen Spende an das Ö3 Weihnachtswunder aufgerufen. Sämtliche Einnahmen kommen dabei dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not in Österreich zugute. Die Freude und Dankbarkeit über diese schöne Spendensumme sind bei den Landjugend-Mitgliedern.