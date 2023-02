Fuglau: Ortsverband wächst, hat viele Damen

Im Gasthaus Eisenhauer fand die Jahreshauptversammlung des ÖKB Fuglau/Umgebung statt.

Das abgelaufene Vereinsjahr brachte laut Obmann Kurt Stefal für den Ortsverband viele Ausrückungen. Besonders erfreulich ist, dass der ÖKB Fuglau/Umgebung immer wieder neue Mitglieder gewinnen kann und mit 203 Kameraden und 59 Kameradinnen zu den größten Ortsgruppen des Landes zählt.

Nach den Tätigkeitsberichten wurden die Kameraden Elisabeth Dolezal, Tautendorf, mit dem Ehrenkreuz des Österreichischen Schwarzen Kreuzes und Ernest Stöger mit dem Landesverdienstkreuz in Silber des österreichischen Kameradschaftsbund ausgezeichnet. Langjährige Mitglieder erhielten Urkunden und Ehrenzeichen überreicht. „Der ÖKB-Fuglau/Umgebung versteht sich als eine Wertegemeinschaft, die unter anderem in Not geratene Kameraden, aber auch Projekte zum Erhalt von Kulturgütern unterstützt“ meinte Obmann Kurt Stefal und so erhielt Manfred Strupp für den „Verein zur Rettung der Spitalskirche 720 Euro übergeben.

ÖKB-NÖ Präsident Josef Pfleger ging in seinem Referat auf die Bedeutung des ÖKB ein und berichtete über die Aktivitäten im Landesverband. Hauptbezirksobmann Werner Gerstl ging auf die vielen Aktivitäten der Ortsgruppe ein und würdigte das vorbildliche Engagement der Mitglieder.

