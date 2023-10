Horn: Stürmischer Heurigen mit vielen Gästen

Unter dem Motto „A gscheite Jausn“ hatte der ÖKB-Stadtverband Horn rund um Obmann Manfred Daniel zum 17. Sturmheurigen geladen. Und zahlreiche Gäste kamen zu diesem Event in die Arena Horn. Schon kurz nach dem Startschuss um 15 Uhr fanden sich die ersten Gäste ein. Viele wohl auch deshalb, weil sie zu diesem Zeitpunkt noch aus der vollen Angebotsvielfalt bei den Mehlspeisen schöpfen konnten. Manfred Daniel: „Aber dank der unermüdlichen Backfreude der ÖKB-Mitglieder kam es im süßen Bereich ebenso wenig zu einem Engpass wie bei den Heurigenschmankerln, die ebenfalls den Küchen und der kulinarischen Kreativität der Kameraden zu verdanken waren.“ Wurstgenießer wurden mit Bratwürstel und Käsekrainer lukullisch verwöhnt.

Flott und freundlich waren die ehrenamtlichen Helfer unterwegs, um die Gäste zu umsorgen. Dazu wurde das namensgebende Getränk, der Sturm, serviert, der die ÖKB-Gäste nicht nur erfreute, sondern auch Gutes an ihnen vollbrachte. „Sturm schmeckt nicht nur gut, sondern hat in Maßen genossen auch positive gesundheitliche Aspekte. Er ist reich an Vitamin B1 und B2, was das Nervensystem unterstützt und den Stoffwechsel fördert. Darüber hinaus wirkt er sich positiv auf die Darmflora, Haare und Haut aus“, meinte Daniel lachend. Das wussten auch die vielen Gäste aus der Gemeindestube und vom ÖKB. Neben NÖ-ÖKB-Präsident Josef Pfleger waren etwa der Horner Bürgermeister Gerhard Lentschig, Vize Heinz Nagl, die Gemeinderäte Christian Mayer, Shefqet Balaj, Robert Lochner sowie die Sigmundsherberger Gemeindespitze mit Bürgermeister Franz Göd und Vize Johannes Hofer sowie der St. Bernharder „Alt-Bürgermeister“ Karl Gabler unter den Gästen. „Der Besuch unterstreicht den Stellenwert des ÖKB in der Öffentlichkeit“, betonte Lentschig.

Über das tolle Ergebnis der Tombola zeigte sich Dainel erfreut. Denn die Einnahmen daraus sowie aus dem Verkauf der Speisen und Getränke sind für karitative Zweck reserviert. „Dafür danke ich all unseren Gästen und vor allem den vielen Helfern aus dem Kameradenkreis, egal ob beim Auf- oder Abbau, im Service, an der Schank oder beim Bereitstellen von Speis und Trank“, so Daniel abschließend.