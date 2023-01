Spenden für den soogut-Markt gesammelt

Werbung

Im Dezember sammelten die ÖVP-Frauen aus dem Bezirk Horn Lebensmittel zugunsten des soogut-Marktes Horn. Vor allem Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker, Butter, Nudeln oder langhaltende Konserven sind im Soogut-Markt immer schnell vergriffen, weiß Susanne Ferstl vom Verein „willkommen MENSCH! in Horn“. Der soogut-Sozialmarkt Horn ermöglicht Menschen, die nachweislich mit wenig Geld auskommen müssen, sich mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen. Während die Nachfrage immer stärker anstieg, wurde in den Sozialmärkten zeitgleich die Menge wie auch die Auswahl an Nahrungsmittel immer knapper.

Die Spenden – es wurden auch Geldspenden abgegeben – wurden entweder direkt in den soogut-Markt gebracht, oder bei Sammelaktionen in den umliegenden Gemeinden oder durch die JVP im Bezirk Horn abgegeben. Besonders wertvoll war die Spende von Bauernbund Teilbezirksobmann Hannes Zeitelberger, selbst aktiver Milchbauer. Er übergab Ferstl einen ganzen Kofferraum voll mit Butter, Milch, Jogurt und Käse. Produkte, die im soogut-Markt besonders rar sind.

Ein weiterer Erfolg der Aktion ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades des Marktes – denn auch nach Ende der Aktion werden Sachspenden gerne entgegengenommen.

