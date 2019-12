Nicht nur an der Spitze der Gemeinde gibt es nach dem Rückzug von Langzeitbürgermeister Franz Huber (die NÖN berichtete) einen Wechsel: Auch die gesamte Bürgermeister-Partei ÖVP setzt auf einige neue Kräfte – und vor allem auf die Jugend und auf Frauen.

Acht der 30 Kandidaten der Liste, die Vizebürgermeister Andreas Nendwich anführt, sind unter 30 Jahre alt. „Mit Verena Göth und Clemens Huber haben wir sogar zwei 19-Jährige an Bord“, freute sich Nendwich. Zudem stehen diesmal gleich sieben Damen auf der ÖVP-Liste. „Auch wenn vermutlich nicht alle davon in den Gemeinderat kommen werden, wir wollen den Frauenanteil aber deutlich erhöhen“, sagt Nendwich. Derzeit sitzen mit Beatrix Krapfenbauer (die nicht mehr antritt) und Cornelia Weiß zwei VP-Damen in diesem Gremium.

Großes Ziel Nendwichs ist es, die 2015 erreichten elf Mandate mindestens zu halten. Fix ist, dass alle acht Katastralgemeinden auch Vertreter im Gemeinderat stellen sollen, wobei die ÖVP in Pernegg auf den Vorzugsstimmenwahlkampf setzt.

Als Projekte, die in der kommenden Periode anstehen, nannte Nendwich neben einem „Junges Wohnen“-Projekt vor allem den Breitband-Ausbau: „Da wollen wir unbedingt dran bleiben“, sagte Nendwich.