Auf eine lange Liste mit Veranstaltungen und Terminen blickte Gemeindeparteiobmann Peter Hüttl beim Gemeindeparteitag der ÖVP in Röschitz zurück. Neben den Top-Wahlergebnissen für seine Partei bei diversen Wahlen in der Gemeinde Röschitz strich Hüttl bei seinem Tätigkeitsbericht die Tatsache hervor, dass die ÖVP seit dem „Rückzug“ der SPÖ-Mandatare aus dem Gemeinderat im September 2015 „als einzige Kraft in der Gemeinde zu ihrer Verantwortung steht. Wir entziehen uns dieser Verantwortung nicht“.

Besonders bedankte er sich bei Bürgermeister Christian Krottendorfer, denn: „Der hat uns gut im Griff“, so Hüttl schmunzelnd.

Stolz auf Anerkennung für reges Kulturleben

Krottendorfer verwies auf zwei Auszeichnungen, die die Gemeinde Röschitz heuer als „vereinsfreundlichste“ und „kulturfreundlichste Gemeinde“ erhalten hat, die Eröffnung des stark frequentierten neuen Veranstaltungszentrums (hier fand auch der Gemeindeparteitag statt) und weitere Projekte der Gemeinde wie den Straßenbau, die Nahversorgung oder Bauplätze.

Als Gastreferenten waren Landtagsabgeordneter Jürgen Maier, der über die Situation der ÖVP im Bezirk berichtete, sowie Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner geladen. Ebner sprach die kommenden Herausforderungen wie Europawahl im kommenden Mai oder die Gemeinderatswahl 2020 an.