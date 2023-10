Die HLW Horn bietet eine Vielfalt an Berufschancen

Das breite Bildungsangebot der HLW Horn motivierte viele interessierte Jugendliche und ihre Eltern zu einem Besuch des Tages der offenen Tür.

Die Besucher erhielten Einblicke in die neuesten Ausbildungsschienen, konnten sich über die Fachrichtrungen informieren und die Schule kennenlernen. „Die fachtheoretische und fachpraktische Ausbildung der HLW ermöglicht eine Vielfalt an Berufschancen. Unsere Schule vermittelt Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Ausübung von Berufen in den Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Gastgewerbe/Tourismus und Ernährung befähigen, ohne frühzeitige Spezialisierung“, erklärte Direktor Peter Hofbauer.

Breites Spektrum an Gegenständen wurde präsentiert

Im Ausbildungsschwerpunkt Medieninformatik stehen moderne Technologien im Mittelpunkt. Alle zehn Informationsstände erfreuten sich großen Andrangs, wobei nicht nur mögliche zukünftige Schüler, sondern auch zahlreiche Absolventen die Gelegenheit nutzten, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Allgemeine Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten, spezielle Einblicke in die attraktiven Praxiseinsätze, Fremdsprachen-Info zu Englisch, Französisch, Italienisch, IT-Anwendungen mit Photoshop und Microsoft Office Programmen, Informationen zur kaufmännischen Ausbildung, Präsentationen zum kreativen Gestalten, Fotostudio, Nachhaltigkeit und vieles mehr. Nicht zuletzt stellen Kulinarik, Rhythmik und musikalische Einlagen unter Beweis, wie vielfältig das Spektrum an Gegenständen ist, das die HLW/FW/EWF Horn ausmacht.

Aktuell unterrichten 43 Pädagogen die 227 Schüler. Auch Schnuppertage werden angeboten. Voranmeldungen sind bereits möglich. Zur Anmeldung vom 2. bis 23. Februar 2024 sind die Original-Schulnachricht sowie eine Kopie derselben mitzubringen. Mehr Infos unter www.hlwhorn.ac.at.