490.000 Euro für Radweg in Horn

Die Arbeiten für den Ausbau des Radweges in der Ferdinand-Kurz-Gasse in Horn sind abgeschlossen.

Im Vorjahr wurde in der Kurz-Gasse zwischen dem Kreisverkehr am Miklas-Platz und der Kreuzung mit der Feldgasse der Lückenschluss zwischen dem Stadtzentrum und dem Schulzentrum sowie dem Erholungsgebiet Stadtsee hergestellt. Nun wurde der Radweg auf einer Länge von rund 730 m bis zur Kreuzung mit der Canisiusgasse verlängert. Von der Feldgasse bis zur Zufahrt zum Parkplatz Freibad wurde, so wie im Abschnitt davor, der Radweg als Einrichtungsradweg (gegen die Einbahn) in einer Breite von 1,75 m ausgeführt. Bis zur Kreuzung mit der Canisiusgasse wurde westlich der Badearena bzw. des Stadtsees ein 3 m breiter Zweirichtungsradweg errichtet. Radfahrüberfahrten bei der Zufahrt zum Stadtsee sowie der Kreuzung der Kurz-Gasse mit der Canisiusgasse sollen für sichere Querungsmöglichkeiten der Radfahrer sorgen.

Die Arbeiten wurden von der Firma Leyrer + Graf in einer Bauzeit von fünf Monaten durchgeführt. Die Kosten von rund 490.000 Euro werden zwischen Land und Stadt Horn im Verhältnis von 60:40 geteilt.

Laut Stadtrat Manfred Daniel wolle die Stadtgemeinde mit dem Ausbau der Radinfrastruktur die Erreichbarkeit von diversen Einrichtungen wie Schulen, Sporthalle, Erholungsgebiet Stadtsee verbessern bzw. attraktiver gestalten.

