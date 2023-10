Bezirk Horn: Neue Gemeindechefs angelobt

Die vom Gemeinderat in Geras neu gewählte Bürgermeisterin Karin Gutmann sowie der neugewählte Vizebürgermeister Alfred Reinagl wurden von Bezirkshauptmann Stefan Grusch in ihrer neuen Funktion angelobt. Gleichzeitig erfolgte auch die Angelobung der neuen Spitze der Gemeinde Brunn an der Wild mit Bürgermeister Harald Frank und Vizebürgermeister Christian Roitner.

Bezirkshauptmann Grusch betonte bei seinen Worten, dass Bürgermeister nicht nur als gewählte Mandatare den Wählern verantwortlich sind, sondern vor allem auch als wichtige Verwaltungsorgane immer dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit nachkommen müssen. „Die Angelobung ist genau das Ereignis, bei dem Bürgermeister die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen geloben und damit Garanten für die rechtsstaatliche Verwaltung und das Wohl aller Menschen in der Gemeinde sind“, so Grusch.

Die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft wünschten den neuen Funktionsträgern alles Gute sowie viel Erfolg und werden immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.