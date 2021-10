Radler landete nach Sturz in Gars im Spital

Der Mann war am 23. Oktober kurz vor 8 Uhr mit seinem Rad in der als Wohnstraße gekennzeichneten Kamptalgasse unterwegs. Laut Polizei wollte er in die Missongasse einfahren, übersah dabei aber den von rechts kommenden Pkw eines 54-Jährigen und stieß gegen den linken vorderen Kotflügeldes Pkw. Laut Polizei wäre der Fahrradlenker, da er die „Wohnstraße“ verließ, gegenüber der Missongasse wartepflichtig gewesen.

Der Fahrradfahrer - er war laut Polizei ohne Helm unterwegs - kam zu Sturz und prallte auf den Asphalt. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades (vor allem Kopfverletzungen) in das Waldviertelklinikum Horn eingeliefert und stationär aufgenommen. Der Pkw-Lenker und seine am Beifahrersitz mitfahrende Gattin blieben unverletzt.