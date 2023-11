Eggenburg: 72 Stunden Konserven eingekocht

Es war ein ambitioniertes Projekt, das Schüler und Lehrer der HLF Krems gemeinsam mit dem Team des Eggenburger K-Haus im Rahmen der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ durchgeführt haben. Das Team des K-Hauses organisierte im Vorfeld zahlreiche Spenden in Form von Obst, Gemüse, Zucker und Gewürzen sowie finanzielle Unterstützung. Gemeinsam mit den Schülern und Lehrern wurden diese Spenden zu über 500 Konserven verarbeitet, die in der Fastenzeit 2024 an finanzschwache Personen im Rahmen der Fastengabe „Von Eggenburg – Für Eggenburg“ ausgegeben werden.

Auch Bankerl wurden restauriert

Neben der Lebensmittelverarbeitung wollte das Team auch handwerklich aktiv werden. So wurden Sitzbänke der Gemeinde Eggenburg aufgearbeitet, abgeschliffen, frisch gestrichen und teilweise sogar repariert, um die Lebensqualität der Einwohner der Stadt zu verbessern.

Durch ihre Unterstützung leistenten die Schule, die Stadtgemeinde, Lebensmittelspender und Geldgeber einen wertvollen Beitrag, der die Bedeutung von Gemeinschaft und Solidarität unterstreicht. Die Erfahrung dieses Projekts hat gezeigt, dass Zusammenhalt und Engagement der Schlüssel zur positiven Gestaltung der Gesellschaft sind.

Bedarf für 2024 als hoch eingeschätzt

Die Aktion „Von Eggenburg - Für Eggenburg“ sammelt im März 2024 wieder Hygieneartikel, Reinigungsmittel und Trockenwaren, die dann an finanzschwache Personen und Familien ausgegeben werden. Der Bedarf ist sehr hoch: 103 Personen haben sich 2023 gespendete Waren abgeholt, für 2024 rechnet Agnes Stefanie Wagner vom K-Haus mit einer noch größeren Zahl.

Für das kommende Jahr möchte das K-Haus Privatpersonen und Firmen besonders um finanzielle Unterstützung für dieses Projekt bitten. Es werden Spendensackerl im Wert von je 50 Euro gepackt. „Unser Ziel ist es, 200 Sackerl zu sammeln. Um dieses große Vorhaben umzusetzen, benötigen wir Hilfe. Jedes Sackerl zählt“, sagt Wagner. Weitere Infos: www.khaus.at/von-eggenburg-für-eggenburg/