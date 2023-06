Nicht alle für Grundankauf

Nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß der geplante Ankauf zweier Grundstücke im Westen Eggenburgs durch die Stadtgemeinde. Bei der Sitzung des Gemeinderates am 1. Juni enthielt sich SP-Mandatar Manfred Mayer der Stimme. Aus der ÖVP stimmte Gemeinderat Josef Schuh gegen den Ankauf.

Laut Bürgermeister Georg Gilli geht es um zwei insgesamt rund 25.000 m³ große Grundstücke in der Nähe der alten Hochstraße nach Kühnring. Erwerben wolle die Stadtgemeinde die beiden Grundstücke zum Quadratmeterpreis von rund 7 Euro, um für mögliche künftige Siedlungserweiterungen Grundstücke zu haben, die sie mit jenen der Gemeinde Wien tauschen könne. Während Schuh seine Ablehnung nicht begründete, erklärte Mayer, er könne dem Grundsatzbeschluss nicht zustimmen, wenn er nicht wisse, von wem die Grundstücke angekauft werden sollen. Gilli entgegnete, dass es sich beim potenziellen Verkäufer um einen Landwirt aus Kühnring handle, er mit diesem Landwirt über dessen Namen aber Stillschweigen vereinbart habe. Alle stimmten für Zubau zum KindergartenKeine Diskussion gab es hingegen bei einem weiteren Grundsatzbeschluss – nämlich jenem zur geplanten Erweiterung des Kindergartens in der Eduard-Kranner-Straße. Hier sollen, wie die NÖN bereits berichtete, eine insgesamt siebente Kindergartengruppe sowie eine zweite Gruppe für die Tagesbetreuungseinrichtung errichtet werden, nachdem Erhebungen ergeben haben, dass der Bedarf für den Ausbau gegeben ist. Geplant ist, dass der Bau bis zum Kindergartenjahr 2024/25 fertig sein soll. Bis dahin wird die zweite TBE-Gruppe provisorisch am Standort in der Kremser Straße geführt.