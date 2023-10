Eggenburg: Benefizveranstaltung für Leukämie-Hilfe

Die Stadthalle wurde zum Mekka der Trachtenliebhaber. Das erste Benefiz-Oktoberfest, organisiert von Thomas Novacek, Obmann des Verein Vivanova – Leukämiehilfe Wien und seinem Team, war ein unvergessliches Event.

An zwei Tagen gab es Livemusik mit den „Jungen Waldensteinern“, dem Drumatical Theatre und mit „der Beer“, die mit ihren Auftritten die Halle zum Beben brachten. Ein besonderes Highlight war der Stand mit den Lebkuchenherzen, der in festlichem Blau erstrahlte und als Fotomotiv gefragt war.

Die Gesellschaft aufmerksam machen

Der gemeinnützige Verein versucht, im Rahmen von regelmäßigen Benefizveranstaltungen Spendengelder zur Auswertung und Typisierung von Stammzellen- und Knochenmarkspendern zu sammeln. „Der Verein Vivanova wird ausschließlich durch Spenden finanziert. Wir treten an Firmen heran, machen Benefizveranstaltungen“, erklärte der Gründer Thomas Novacek. Er möchte die Gesellschaft auf die Krankheit Leukämie aufmerksam machen. „Es wird in Österreich viel zu wenig getan“, ist er überzeugt.

Wer sich typisieren lassen möchte, kann dies in den Spenderzentren in Wien machen, der Vorgang wird über Blut oder Speichel abgewickelt. Der mögliche Spender kommt dann in eine weltweite Datenbank. Einzige Voraussetzung: Man muss gesund und zwischen 17 und 45 Jahre alt sein. „Es ist so einfach, zu helfen“, sagt Novacek. Denn: Je mehr Spender, desto größer die Chance auf Heilung. Mehr Infos zum Thema unter www.vivanova.org