Oktoberfeste mit Bier, Stelze, Grillhendl, Lederhose und Dirndl

Woher stammt der Brauch? Das erste Oktoberfest wurde anlässlich der Hochzeit von König Ludwig I. von Bayern mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen mit einem Pferderennen gefeiert. Es fand am 17. Oktober 1810 statt.

Heute werden Oktoberfeste weltweit gefeiert − unter anderem auch im Bezirk Horn. Das Feriendorf Gallien veranstaltet gemeinsam mit der Feuerwehr Pernegg am 25. Oktober ein Oktoberfest. Marcel Toifl, der seit wenigen Jahren wie berichtet sehr erfolgreich eine eigene Brauerei im Feriendorf Gallien seiner Eltern führt, meint: „Ich freue mich auf unser zweites Oktoberfest. Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Sowohl Live-Musik als auch Disco sind am Programm. Als Mitternachtseinlage findet ein Wettbewerb im Maßkrugstemmen statt“, macht der Braumeister Lust auf das Fest und bringt auf den Punkt, was ein Oktoberfest ausmacht. Einlass ist übrigens um 19.30 Uhr. Die Veranstalter rechnen mit ca. 700 Gästen.

Oktoberfest-Premiere in Eggenburg für guten Zweck: Eine Oktoberfest-Premiere gibt es auch in Eggenburg. Hier lädt der Verein Vivanova Leukämie Hilfe Wien am 13. und 14. Oktober zum 1. Eggenburger Oktoberfest in die Stadthalle Eggenburg ein. Hier wird aber nicht nur zur „Gaudi“ gefeiert. Die Benefizveranstaltung findet zu Gunsten der Leukämie-Hilfe statt. Am Freitag, 13. Oktober, unterhalten ab 18 Uhr Wolfgang Beer und ab 20 Uhr die Jungen Waldensteiner, am Samstag, 14. Oktober, stehen um 17 Uhr Wolfgang Beer und um 23 Uhr das Drumatical Theatre am Programm.

So richtig Oktoberfest heißt es am 21. Oktober auch in Irnfritz. Hier veranstaltet der TSU Irnfritz schon zum 18. Mal eine solche Sause. Mit einem zünftigen und abwechslungsreichen Programm wird den Gästen hier Jahr für Jahr ein unvergesslicher Partyabend geboten – inklusive Bieranstich. Vom Aufbau am Donnerstag bis zum Abbau am Sonntag sind 100 Sportler und ehrenamtliche Helfer rund um Obmann Gerhard Willinger im Einsatz, um das Event zu stemmen. Im Vorjahr sorgten erstmals die Sportler auch für die Kulinarik. Nach der intensiven Vorbereitungszeit voller Elan, Ehrenamt und dazwischen noch einem Fußballspiel wurde ein großartiges Oktoberfest gefeiert. Und das soll auch heuer wieder so sein.

Im gesamten Waldviertel das „Oktoberfest-Original“ ist wohl jenes in Leopoldsdorf. Dieses Fest wurde 19 Mal von „Mister Oktoberfest“ Siegried Riedl organisiert und lockte alljährlich um die 15.000 Besucher an. An drei Wochenenden boten Top-Bands beste Unterhaltung, für das Wohl der Besucher sorgten täglich an die 100 Mitarbeiter. Corona bereitete dieser Erfolgs-Veranstaltung, zu der Shuttlebusse die Besucher auch aus Wien und Mistelbach ins kleine Leopoldsdorf in der Gemeinde Reingers gebracht hatten, ein jähes Ende. „In dieser Zeit ist uns viel Personal weggebrochen, dieses Fest neu aufzubauen ist schwierig“, betont Sabrina Riedl, die„Riedl“s Genusswelt“ von ihrem Vater Siegfried übernommen hat.

„Es war eine schöne Zeit, die man nicht vergisst. Es hat Spaß gemacht, die Leute zu unterhalten. Leider hat Corona alles verändert“, sagt Mr. Oktoberfest selbst. Jetzt genieße er die Pension, aber: „Wenn der Oktober kommt, dann denkt man natürlich an unsere Oktoberfeste und bekommt auch wieder Lust darauf. Aber das war und es ist heute einfach zu schwierig, so etwas wieder auf die Beine zu stellen“, sind sich Siegfried und Sabrina Riedl einig.