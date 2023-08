Die „Zwutschki Pomali“ rollt wieder

Denn diesmal hat die beliebte Ausfahrt des Vereins zur Erhaltung technischen und historisch wertvollen Kulturguts am 27. August ein besonderes Ziel: Die Fahrt geht nach Gars, wo dank der Unterstützung von Ronny Seunig die ehemalige Villa des legendären Musikers besichtigt werden kann.

Los gehts um 9.30 Uhr bei der Landesberurfsschule in Eggenburg. Diesmal beginnt die Veranstaltung mit einer Filmvorführung in der Berufsschule. Ein 20-minütiger historischer Film über das Waldviertel soll Lust auf genau jene Region machen, die dann befahren wird. Aber davor wollen als erste Herausforderung die vielen historischen Fahrzeuge, die in diesem Film aus den späten Siebzigern zu sehen sind, von den Teilnehmern erkannt und mit Marke und Type festgehalten werden.

Die Ausfahrt selbst startet dann um 10 Uhr. Die Route führt über Röschitz, Pulkau und Theras nach Weitersfeld zur Mittagsrast um 12 Uhr. Dann geht es weiter über den Mödringer Graben nach Gallien zum Zwischenstop, ehe es über Rosenburg nach Gars geht und zur Besichtigung in Falcos Villa geht. Danach geht es zurück nach Eggenburg, wo um etwa 17 Uhr die Siegerehrung in der Berufsschule stattfindet.

Wie immer wird es Fragen und Anforderungen geben, die die Teilnehmer auf der Strecke bewältigen müssen. „Aber es bleibt eine gemütliche Ausfahrt, diesmal auch als Hommage an Falco, dessen Musik von allen Teilnehmern auf einer bestimmten Frequenz in ihrem Autoradio gehört werden kann“, versprechen die Organisatoren Wolfgang Brandstetter und Christian Bauer.

Das Nenngeld pro Person beträgt 80 Euro. Inklusidert ist darin neben einigen Goodies auch die kulinarische Versorgung. Anmeldungen sind noch möglich unter chr.bauer@aon.at.

Zugelassen sind alle Oldtimer (also alles bis Baujahr August 1993), die Kleinen sind die Zwutschkis und die Grossen fahren „pomali“.

Für die Teilnehmer gibt es aber auch schon am 26. August ein attarktives Programm inklusive Heurigenbesuch und Übernachtungsmöglichkeiten. Nähere Informationen erhalten Sie unter 0676/5009648 oder per email: chr.bauer@aon.at