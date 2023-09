Zwutschki Pomali düste zu Falco

Die Berufsschule Eggenburg war Ausgangspunkt der Oldtimerausfahrt „Zwutschki Pomali“. Unter der Rennleitung des ehemalige Justizministers Wolfgang Brandstetter und Christian Bauers vom Verein zur Erhaltung technischen und historisch wertvollen Kulturguts wurden 55 Teilnehmer auf die Strecke geschickt.

Das Prozedere der beliebten Ausfahrt stellte Brandstetter vor. In bewährte Manier schwenkte Bauer die Start/Ziel-Flagge. Die Strecke führte in der ersten Etappe über Röschitz, Pulkau und Theras nach Weitersfeld. Dort bestand vor dem „Gasthaus zum Weißen Rössel“ die Gelegenheit, die klassischen Fahrzeuge der Teilnehmer zu besichtigen, von den Zwutschkis wie Felber Autoroller TL 1954, Ford Model A 1928 bis Opel Ascona und Mini bis zu den größeren Oldies, die aber auch „pomali“, also langsam, unterwegs waren.

Auch E-Auto aus 1980ern dabei

Als „Oldboys“ ging mit der Startnummer 1 Norbert Mylius und als Beifahrerin Theresa Anglmayer mit einem Felber Autoroller Bj. 1954 an den Start. Erstmals dabei war ein seltener NSU Ro 80 aus Deutschland mit dem berühmten Wankelmotor, pilotiert vom Präsidenten des internationalen Wankel-Klubs Gunter Olsowski. Der frühere Sicherheitsdirektor Franz Prucher war in einem Opel Ascona unterwegs, Wolfgang Brandstetter mit dem ersten Elektroauto aus den 1980er-Jahren, einem Fiat Panda, einem ehemaligen Polizeiauto „Es war nicht lange im Dienst, es konnten damit keine schweren Jungs gefasst werden“, scherzte Brandstetter und zeigte sich erfreut, dass dieses Fahrzeug eine Oldtimerzulassung für Österreich erhalten hat.

Hommage an Falco

Auch mit dabei waren Museums-Chef Emmerich Grath, Mediziner Gerald Oppeck und nach der zweiten Etappe (Zwischenstopp in Gallien) auch Landesrat Ludwig Schleritzko mit seinem Citroen 2 CV. In Gars besuchten die Teilnehmer die Falco-Villa. Anschließend ging es zurück in die Berufsschule zur Siegerehrung. Es war eine gemütliche Ausfahrt, diesmal auch als Hommage an Falco, dessen Musik von allen Teilnehmern auf einer bestimmten Frequenz in ihrem Autoradio gehört werden konnten.