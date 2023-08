Eggenburg/Röschitz: Mit dem „Oldie“ zum Picknick

Viele Oldtimerfansfans treffen sich auf Einladung des ARBÖ Ortsklubs Eggenburg und des Raritäten Privatmuseums Röschitz, am Sonntag,13. August, ab 9 Uhr am Hauptplatz in Eggenburg, zum 13. Oldtimer Picknick.

Um ca. 10 Uhr geht es im Konvoi über die Kirche von Wartberg (Fotostop) nach Limberg zum Libellenteich. Nach Ankunft am Picknickplatz gibt es die bewährte Bewirtung durch das Obermaier-Catering. Nach dem Mittagstisch geht die Reise nach Röschitz, in das Raritäten Privatmuseum, zum gemütlichen Ausklang. Empfehlung zur Teilnahme: alle Fahrzeuge bis Baujahr: 1969, die Teilnahme ist kostenlos.

Fotostop für die Oldtimer bei der Kirche in Wartberg. Foto: Privatmuseum

Diese touristische Veranstaltung soll auch das Image der Oldtimer heben und zur Freude an der Liebhaberei dienen.