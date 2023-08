Oldtimer-Fans in Eggenburg im siebenten Himmel

Erstmals mit dabei und zugleich die am weitesten angereiste Teilnehmerin war Michaela Lindner aus Tirol. „Wir haben im Internet ein bisschen recherchiert und sind auf diese Veranstaltung gestoßen. Dann haben wir Kontakt mit Emmerich Grath aufgenommen und er war so hilfsbereit und hat uns alle Informationen rund um die Veranstaltung, Übernachtungsmöglichkeit etc. gegeben“, erzählt die Tirolerin. Daraufhin haben sie und ihr Mann ihren Topolino Fiat (Baujahr 1948) auf den Anhänger gegeben und sind für einen Urlaub hergefahren.

Seit einigen Jahren ist hingegen schon Christian Hurtl mit seinem Motorrad Victoria KR25s (Baujahr 1937) immer wieder gerne dabei. „Es macht immer wieder Spaß hier mitzufahren“, so der Oldtimer-Liebhaber. Ob nun Hudson To-Great 8 Coupe (Baujahr 1930), Borgward Isabelle Coupe, Triumph, Puch, Porsche oder eine andere Automarkte, die Wertschätzung der Besitzer für ihre Fahrzeuge konnte jeder sehen.