Eine Woche im Zeichen des Friedens

Eine Woche lang bot die Bertha von Suttner Friedensakademie zum vierten Mal im Rahmen eines Symposiums Workshops, Vorträge, Konzerte, Lesungen und Podiumsdiskussionen rund um den Wert „Frieden“. Der Abschluss der Woche wurde bei einer von Mastermind Magdalena Pfeifer organisierten Matinee im Kunsthaus begangen. Dabei wurden auch Radioaufnahmen gemacht, die live gesendet wurden.

Mit dieser jährlichen Veranstaltungsreihe „One Week Peace“ will die Bertha von Suttner Friedensakademie mit einem vielfältigen Kunstprogramm auf den Wert „Frieden“ in der Jetzt-Zeit Bezug nehmen, erklärte Pfeifer. Der Fokus des Symposiums wurde heuer auf „Kinder in Konflikten und ihre Auswirkungen auf die Friedensarbeit, deren Zusammenhänge der Friedenspolitik in der Zukunft“ gelegt. Eröffnet wurde das Symposium mit der Wissenschaftlichen Vortragsreihe „study of resistance.“ In der künstlerischen Workshopreihe haben die Teilnehmer das Thema Frieden künstlerisch-kreativ aufgegriffen, ihre Sinne geschärft und konkrete Perspektiven entwickelt. Ein Auszug der Objekte wurde im Tonkeller präsentiert. Udo Bachmair führte durch das Programm. Musikalisch umrahmte Hans Breuer die Matinee.