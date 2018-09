„Fidelio“ von Ludwig van Beethoven wird vom 18. Juli bis 10. August zehn Mal im „Opernhaus des nördlichen Niederösterreichs“ gespielt werden. „Wir freuen uns, die Symboloper für ein freies Österreich schlechthin, ein kulturelles Nationalsymbol, präsentieren zu dürfen“, so Wildner. Mit Beethovens einziger Oper, in der Menschlichkeit, Hoffnung und Liebe im Mittelpunkt stehen, war ja am 5. 11. 1955 anlässlich die Wiener Staatsoper wiedereröffnet worden.

Gleichzeitig wurde vom Garser Bürgermeister Martin Falk auch der neue Geschäftsführer der Burg Gars GmbH vorgestellt. Der ehemalige Wiener Konzertmanager Peter Schneyder, der ein halbes Jahr lang interimistisch die wirtschaftliche Leitung übernommen hatte, wird nun mit Gemeinderatsbeschluss zum „definitiven“ Geschäftsführer berufen.

