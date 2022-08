Fast 10.000 Besucher bei Garser „Carmen“

„Als Geschäftsführer der Burg Gars GmbH und somit als Eigentümervertreter kann ich eine sehr, sehr positive Bilanz ziehen“, resümiert Bürgermeister Martin Falk. „Sowohl das Finanzielle als auch die Zahl durchwegs begeisterter Zuseher, das alles hat in Summe hervorragend gepasst.“

Warum alles gepasst hat? Erstens sei es das Glück mit dem Wetter gewesen, dann gute Werbung über drei Jahre hindurch, denn pandemiebedingt habe man ja zwei Jahre absagen müssen, und schließlich sei das komplette Team vom Orchester bis zu den vielen Darstellern und den Leuten hinter der Bühne dafür verantwortlich. Falk: „Und die Oper hat auch heuer wieder Überraschungen gebracht. Die größte war für mich Corina Koller, die Micaëla.“

Das sieht auch Intendant Johannes Wildner so: „Sie hat riesiges Potential, ich habe ihr schon 2018 den ,Oper Burg Gars-Preis‘ verliehen, sie hat auch den ,Otto Edelmann-Preis’ gewonnen. Mittlerweise ist sie in der Grazer Oper tätig. Dort ist auch unser Escamillo Neven Crnić engagiert, der den Haydn-Preis des Landes NÖ gewonnen hat. So gesehen sind wir hier in Gars als Scouts tätig.“ Man könne sich klarerweise keine Garanca oder Netrebko leisten, „aber wir finden die, die das morgen sein können“. Und Oscar Marin, der Don José, ist so mit Gars verbunden, dass er immer wieder hierher kommt. „Der hat ja schon eine Inventar-Nummer bei uns“, scherzt Wildner.

„Gewitter hat Carmen vor sicherem Tod bewahrt …“

Ein nicht zu unterschätzender Faktor ist bei Open Air-Aufführungen natürlich das Wetter. „Wir haben ein-, zweimal ein paar Minuten ausgesetzt, etwa bei der Premiere. Und bei einer Vorstellung kam ein kurzer Wolkenbruch, weshalb wir die letzten drei Minuten gestrichen – und so Carmen vor dem Tod bewahrt haben, Don José hatte schon den Dolch in der Hand …“

Die Steirerin Corina Koller war als Micaëla (im Bild mit Wolfgang Resch als Moralès) die wohl größte positive Überraschung bei Georges Bizets Oper „Carmen“ auf der Burg Gars. Foto: Jennifer Bliska

Eine große Rolle spielt selbstverständlich die Stückauswahl. Wildner: „,Carmen‘ ist natürlich ein Stück, das sich verkauft. Aber unser Ziel ist es, dass wir mit der ,Garser Dramaturgie‘ den Menschen durch die Jahre einen roten Faden bieten, damit sie sehen, dass Sommertheater eine unglaublich erfüllende Freizeitgestaltung sein kann.“ Das sei nicht zuletzt dank Regisseur Dominik Wilgenbus, der extrem gut mit dem Chor und den Sängern gearbeitet und mit ihnen eine Beziehung zu ihrer Rolle gestaltet habe. „Und dass es auch menschlich funktioniert.“

War Corona ein Problem? „Natürlich“, sagt Wildner. „Wir haben nicht einen Orchestertag gehabt, wo wir nicht jemanden ersetzen mussten, auch beim Chor war das nicht anders. Aber mit allen ,Einspringern‘ hat es tadellos funktioniert, auch mit einem ,Ersatz’ für Oscar Marin. Die Situation war aufregend, aber wir haben sie gemeistert.“

Aussicht auf positive finanzielle Bilanz

Genaue Besucherzahlen, so Wildner, gebe es noch nicht, weil die Zeit zu kurz für eine Abrechnung gewesen sei. „Aber wir sind vor der letzten Vorstellung deutlich über 8.500 gelegen. Die 10.000er werden wir knapp nicht erreichen.“ Was Wildner noch erwähnen möchte: „Wir waren nur ein Vierer-Team, haben aber sehr viel erreicht und dank der Unterstützung durch den Förderverein auch werbemäßig einiges geschafft.“ Auch die endgültige finanzielle Abrechnung gibt es noch nicht, aber Wildner geht davon aus, dass man mit einem kleinen Plus aussteigen wird – sicher auch zur Freude des Eigentümervertreters, der Marktgemeinde Gars.

Was Falk und Wildner gleichermaßen erstaunt hat, ist die Tatsache, dass vor allem die Dienstage – auch wegen der Werkeinführung für Kinder, die äußerst gut angenommen wurde – und Donnerstage außerordentlich gut gebucht waren. „An beiden Dienstagen waren es fast 150 Kinder, die ich durch die Burg geführt habe, daher werden wir das im nächsten Jahr auch ausbauen“, verspricht Wildner, „denn sie sind so dankbar, wenn sie die Geschichte erklärt bekommen und einen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen.“

Premiere 2023 mit „Aida“ diesmal am Samstag

Und was wird im nächsten Jahr gespielt? „Ich habe noch keinen Vertrag, weiß daher nicht, was kommt“, schmunzelt Wildner. Falk spielt ebenso lächelnd den Ball zurück: „Die Stückauswahl ist alleinige Aufgabe des Intendanten.“ Und der gibt sich noch zurückhaltend: „Wir arbeiten an einer sehr, sehr verlockenden ,Aida‘ insofern, als wir dann weitergehen vom Bild der Frau in ,Carmen‘ zur Wirkung des Krieges in Verdis Oper. ,Aida‘ wird oft fälschlich als Spektakel gesehen mit Elefanten und allem Drum und Dran, eigentlich ist es ein Kammerstück für vier Personen, die reflektieren, was Krieg mit Menschen macht. Unsere Garser ,Aida‘ wird nicht mit Pomp und Trara gezeigt, wir streichen das Essentielle heraus.“

Weil man die Überlappung mit Mörbisch vermeiden will, ist die Premiere 2023 für Samstag, 15. Juli, angesetzt (statt bisher am Donnerstag), weitere neun Vorstellungen werden folgen, dazu kommt die Vorpremiere, also gibt es insgesamt elf Möglichkeiten, das „Opernhaus des Waldviertels zu“ besuchen – und auch vor und nach der Aufführungsserie, denn Remigius Rabiega von bestmanagement hat bereits elf weitere Termine gebucht ...

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.